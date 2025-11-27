Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Una mujer de 42 años, herida al ser atropellada por un autobús de la EMT en Valencia
Experiencia gastronómica en el marco del Festival Nómade. LP

El Festival Nómade, nominado a Destino Musical del Año en los TIIM Awards

El evento, de la marca Festivales Territorio, compiten junto a Spring Festival, Low Festival y Gandia Ciudad de Festivales

R. X.

Ontinyent

Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:10

Comenta

La primera edición de los TIIM Awards ha anunciado que el Festival Nómade está entre los candidatos a Destino Musical del Año en la Comunitat Valenciana, una categoría que reconoce a los territorios capaces de potenciar la relación entre música, turismo y patrimonio.

La propuesta, junto con Tierra Bobal Beste, impulsadas por Festivales Territorio, la marca concebida por i-radia Crea, comparten candidatura con Spring Festival (Alicante), Low Festival (Benidorm) y Gandia Ciudad de Festivales.

Nómade llega a estas nominaciones tras celebrar una cuarta edición memorable del 26 al 28 de septiembre, en la que Ontinyent y Terres dels Alforins se convirtieron en un mosaico de música, vino, patrimonio y gastronomía.

El festival volvió a demostrar su carácter único gracias a una programación inmersiva con el territorio como protagonista. Las Experiencias agotaron todas sus plazas en catas, rutas patrimoniales, degustaciones y visitas a bodegas como Vinya Alforí o Finca la Escalera. Escenarios efímeros en lugares como Bodegas Arráez, el Lavadero de La Font de la Figuera o el Museo Textil de Ontinyent, así como en el Parque de la Glorieta de la localidad, dieron forma a un viaje sensorial que destacó también por actuaciones como Mikel Erentxun, Las Migas, Cosmic Wacho, Hermano Salvaje o Los Mejillones Tigre.

El Mercado Gastro(Arte)Sano, celebrado en Ontinyent con entrada libre, consolidó el carácter abierto del festival al reunir gastronomía de proximidad, producto local, un Wine Bar y actuaciones de Los Mejillones Tigre. Nómade reforzó además su conexión con el tejido local con iniciativas como «Comprar al comerç local et porta al Nómade», acercando el festival al pequeño comercio y generando una relación directa con la comunidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2 Esta es la factura de la comida de Mazón y Vilaplana en El Ventorro el día de la dana
  3. 3 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  4. 4 Un conductor ebrio provoca un accidente con cinco heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
  5. 5 Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
  6. 6

    Valencia se queda sin vuelos a Galicia en verano y el Camino de Santiago peligra para 7.300 peregrinos
  7. 7

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  8. 8 Patinazo de Mazón en su cuenta de Instagram con una canción de Rosalía
  9. 9 Un vecino se niega a pagar la derrama de la caldera aprobada por la comunidad porque no usa la calefacción y la justicia le obliga porque es una mejora del edificio
  10. 10 Un roce con la bici en un pub irlandés de Valencia acaba en una tentativa de homicidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Festival Nómade, nominado a Destino Musical del Año en los TIIM Awards

El Festival Nómade, nominado a Destino Musical del Año en los TIIM Awards