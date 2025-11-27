El Festival Nómade, nominado a Destino Musical del Año en los TIIM Awards El evento, de la marca Festivales Territorio, compiten junto a Spring Festival, Low Festival y Gandia Ciudad de Festivales

R. X. Ontinyent Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:10 Comenta Compartir

La primera edición de los TIIM Awards ha anunciado que el Festival Nómade está entre los candidatos a Destino Musical del Año en la Comunitat Valenciana, una categoría que reconoce a los territorios capaces de potenciar la relación entre música, turismo y patrimonio.

La propuesta, junto con Tierra Bobal Beste, impulsadas por Festivales Territorio, la marca concebida por i-radia Crea, comparten candidatura con Spring Festival (Alicante), Low Festival (Benidorm) y Gandia Ciudad de Festivales.

Nómade llega a estas nominaciones tras celebrar una cuarta edición memorable del 26 al 28 de septiembre, en la que Ontinyent y Terres dels Alforins se convirtieron en un mosaico de música, vino, patrimonio y gastronomía.

El festival volvió a demostrar su carácter único gracias a una programación inmersiva con el territorio como protagonista. Las Experiencias agotaron todas sus plazas en catas, rutas patrimoniales, degustaciones y visitas a bodegas como Vinya Alforí o Finca la Escalera. Escenarios efímeros en lugares como Bodegas Arráez, el Lavadero de La Font de la Figuera o el Museo Textil de Ontinyent, así como en el Parque de la Glorieta de la localidad, dieron forma a un viaje sensorial que destacó también por actuaciones como Mikel Erentxun, Las Migas, Cosmic Wacho, Hermano Salvaje o Los Mejillones Tigre.

El Mercado Gastro(Arte)Sano, celebrado en Ontinyent con entrada libre, consolidó el carácter abierto del festival al reunir gastronomía de proximidad, producto local, un Wine Bar y actuaciones de Los Mejillones Tigre. Nómade reforzó además su conexión con el tejido local con iniciativas como «Comprar al comerç local et porta al Nómade», acercando el festival al pequeño comercio y generando una relación directa con la comunidad.