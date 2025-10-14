La Feria del Aceite de Enguera, marcada por el centenario de Campoenguera Cooperativa La Diputación presenta la tercera edición de esta iniciativa, que tendrá lugar entre el 17 y el 19 de octubre y que llega con actividades para todos los públicos

R. D. Valencia Martes, 14 de octubre 2025, 19:48 Comenta Compartir

La Diputació de Valencia ha acogido este martes la presentación de la III Feria del Aceite de Enguera, una edición especial marcada por la conmemoración del Centenario de Campoenguera Cooperativa, todo un referente de la provincia en la producción de Aceite de Oliva Virgen Extra de máxima calidad. Se trata de una cita que, tras dos ediciones, ya se ha ganado un espacio destacado en el calendario de la agricultura y la agroalimentación valenciana, y que ha contado desde su nacimiento con la colaboración de la institución provincial.

El presidente de la Diputación, Vicent Mompó; el diputado provincial de Turismo, Pedro Cuesta; y de la alcaldesa de Enguera, Matilde Marín, han participado en esta presentación, Allí se han detallado las múltiples novedades y experiencias que forman parte este año de la feria, que se celebrará en la localidad de la Canal de Navarrés los días 17, 18 y 19 de octubre. El programa incluye una amplia variedad de actividades para todos los públicos, como concursos, talleres infantiles, showcookings, catas de aceite, vino y cerveza, visitas guiadas al municipio, rutas senderistas, música en directo y visitas a una almazara.

Mompó ha destacado la importancia que tiene para la provincia de Valencia un producto como el aceite de oliva, «que nos define como pueblo y que representa no solo calidad y sabor, sino identidad, historia y dedicación». Además, ha puesto de relieve que esta feria «pone en valor a nuestros agricultores, los cuales destacan por trabajar el producto con paciencia, afecto y dedicación».

También ha añadido que «la Feria del Aceite de Enguera es una celebración de la cultura agrícola valenciana y de la colaboración entre quienes trabajan día a día para que nuestra provincia continúe siendo referente de excelencia. Además, es una gran oportunidad para conocer el municipio y la comarca de la Canal de Navarrés».

Por su parte, Pedro Cuesta ha resaltado «la apuesta que hizo la Diputación por esta feria desde su nacimiento». Según ha remarcado, «apostamos fuerte por este evento y hemos comprobado que fue un acierto, visto el éxito que ha tenido, hasta el punto de que está poniendo el nombre de Enguera en el mapa internacional, con presencia en las principales ferias de turismo».

La alcaldesa ha agradecido el apoyo de la institución provincial, «que supone un enorme espaldarazo que hace posible la celebración de una feria que implica a todos los sectores del pueblo». Matilde Marín ha subrayado que «lo que pretendemos cada año es aunar esfuerzos para poner en valor el aceite de oliva, que es la mejor forma de ayudar a nuestros agricultores».

Varias son las actividades principales de esta cita. El viernes tendrá lugar el II Concurso AOVE de escuelas de cocina, una edición centrada en las tapas, en la que participarán la escuela de Enguera junto a otras dos de la provincia de Alicante. Además, durante las tres jornadas, se han organizado talleres y catas infantiles de aceites, showcooking, cata de vinos y cervezas, conciertos con música en directo y tertulias gastronómicas.

Todos aquellos que se inscriban a las actividades tendrán la oportunidad de participar en una recogida de aceitunas y comprobar en una almazara cómo se elabora el aceite. Además, se realizará una ruta senderista por la Vía Ferrata, el Castillo y el poblado íbero; y también visitas guiadas por Enguera para descubrir la historia, los monumentos y la gastronomía de la localidad. El domingo se pondrá punto y final a la feria con un bingo musical en el Escenario Principal, en el que se darán premios a los ganadores.