La escuela infantil y el centro cultural de El Perelló se inundan al registrar 213 litros por metro cuadrado Esta pedanía de la Ribera Baixa es una de las que sufrió las consecuencias del temporal del lunes

A. T. / EFE Alzira Martes, 30 de septiembre 2025, 11:23

El temporal que azotó el lunes a la Comunitat Valenciana tuvo gran incidencia en la Ribera Baixa durante la tarde. Los 213 litros por metro cuadrados recogidos en El Perelló durante el episodio de lluvias son el récord de agua acumulada en la comarca de la Ribera Baixa.

El alcalde de El Perelló, José Codoñer, ha precisado que los registros se produjeron entre las 16.30 horas de la tarde del lunes y las 23 horas de una noche que ha sido «más tranquila, con poca lluvia y poca intensidad».

«Ha sido el récord de toda la Ribera Baixa, con Mareny de Barraquetes, que ha estado igual que nosotros. Lo que más nos ha fastidiado ha sido el viento, que ha superado los 100 km a por hora»

El alcalde ha hecho balance de la situación del pueblo tras las lluvias y ha detallado que en el polideportivo «ha entrado agua en las oficinas y el vestuario y el campo de fútbol anoche era una piscina».

En el Centro Cultural había goteras y se ha inundado, ha contado y ha agregado que «en todas las aulas de la escuela infantil ha entrado agua y en un almacén», que tienen en la carretera, ha informado Codoñer, que la mañana de este martes ha recorrido la población para hacer una valoración de daños.

Ha indicado que han hablado con el gerente de la cooperativa para ver como estaban los campos y «por el viento ha habido algunos invernaderos que han sufrido desperfectos pero lo peor es que todos lo campos están inundados y la cosecha que estaba plantada se habrá perdido por lo que los daños son importantes para la agricultura también».

El Perelló ha sufrido también, entre otros desperfectos, inundaciones en bajos y garajes, dos veleros hundidos en el club náutico y el destrozo de las rotondas de entrada al municipio.

«Ahora está nublado pero no llueve pero hay una previsión para estar alerta hasta las 12 horas de la mañana. Luego parece que se va a ir despejando pero no se puede saber porque en media hora puede cambiar. Ayer estaba el sol fuera y a las cuatro de la tarde nos cayó la tormenta», ha concluido

Temas

Agua

Perelló