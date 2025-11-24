El equipo de gobierno de Algemesí acusa a la oposición de «tirar» las vallas del solar donde están las donaciones de la dana Més Algemesí pide que el PP se disculpe por esta acusación al tener pruebas de que el cercado estaba roto con anterioridad

A. Talavera Alzira Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:08 Comenta Compartir

La polémica de las donaciones de la dana a la intemperie en Algemesí ha caldeado todavía más el enfrentamiento político en la localidad. En el último pleno el PP presentó una moción de urgencia para reprobar a los miembros de la oposición por su actuación en este caso y dar cuenta de lo sucedido. Esto generó una gran bronca que incluso provocó que los concejales del PSPV abandonaran la sala.

La concejal Carmina Borrás explicó que los vídeos que se habían publicado en redes mostrando palés de productos donados en un solar en el polígono industrial habían afectado «gravemente» a la imagen del municipio y se habían difundido informaciones falsas sobre que había comida que habían derivado en actos vandálicos.

En este discurso, Borrás aseguró también que la valla de este solar que se encuentra rota y que por tanto se puede acceder al interior de esta campa, «estaba perfecta» antes de la publicación de los vídeos culpando de haber causado los desperfectos a los ediles de Més Algemesí por el efecto llamada a causa de los vídeos del material donado.

«El solar municipal tenía, antes de depositar el material de la dana, esas graves deficiencias, suficientes para no haberlo escogido, como se puede comprobar en imágenes de Google de junio. Esto es una acusación muy seria, y, sobre todo, es un atentado contra el honor y la credibilidad del portavoz de nuestro grupo», señala el portavoz de Més Algemesí, Josep Bermúdez.

Ante estas acusaciones, el grupo solicita una rectificación y una disculpa pública ya que «son susceptibles de ser tipificadas como una calumnia o injuria. La portavoz sabía claramente que nosotros no hemos hecho ningún vídeo, y que la valla ya estaba dañada, por tanto, no se trata de ningún error involuntario, sino de una afirmación falsa hecha con el ánimo de imputar hechos falsos a nuestro portavoz y menospreciar su honorabilidad».

El tono del debate sobre este tema fue muy duro entre las diferentes partes e incluso el alcalde, José Javier Sanchis, aseguró que la oposición «solo quiere promover el odio con estas conductas» refiriéndose que con este tipo de denuncias se promueven ataques personales de los vecinos contra él mismo y los concejales.

El alcalde y la edil defendieron su actuación con las donaciones y apuntaron que debido al vandalismo se está retrasando el reparto de este material, principalmente, pañales para adultos que llevaban desde principios de noviembre en este solar municipal al aire libre después de trasladarlos desde el Centro Polivalente.