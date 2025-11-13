Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet pronostica un fin de semana pasado por agua en la Comunitat y señala dónde lloverá
Material en la campa de Algemesí. A. T.

Vandalismo en el solar donde se guardan las donaciones de la dana de Algemesí

Parte del material ha sido abierto y repartido por el suelo provocando que se tenga que desechar

A. Talavera

Alzira

Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:26

Comenta

Algemesí guarda desde hace una semana en un solar municipal del polígono industrial de Cotes toneladas de material donado tras la dana. Desde que se hizo pública esta situación, se han producido algunos actos vandálicos en la campa que han provocado el deterioro de parte de estos productos.

Muchos palés han sido abiertos y las cajas esparcidas por el suelo lo que convierte en inservibles este material, principalmente pañales para adultos y gel hidroalcohólico.

El Ayuntamiento de Algemesí ha puesto vigilancia, como pudo comprobar LAS PROVINCIAS, pero estos actos vandálicos se producen por las noches ya que acuden personas buscando material más valioso. El solar donde están estas donaciones está vallado pero parte del perímetro se encuentra en mal estado por lo que no es complicado acceder al interior lo que facilita este tipo de actividades.

Algemesí señaló que se iba a mantener estos productos en la campa durante las próximas semanas ya que estaba previsto acabar de repartir todos estos enseres a las asociaciones con las que colabora. Sin embargo, en los últimos días, parte de estas donaciones se han visto dañadas y por tanto han tenido que ser retiradas.

Por otra parte, Més Algemesí considera que todo este material debía ser inventariado por el Consistorio y que puede estar incurriendo en «administración desleal», un delito contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico que se comete cuando el encargado de administrar un patrimonio ajeno infringe sus facultades excediéndose en el ejercicio de las mismas, causando un perjuicio en el patrimonio administrado.

«Por nuestra parte hemos puesto el tema en conocimiento del equipo jurídico del partido para ver cuáles serían las medidas legales oportunas para abordar esta lamentable situación. Pero con independencia de las medidas legales, lo que tenemos claro es que políticamente alguien debería de dimitir o ser cesado por no haber hecho bien su trabajo. Y por falta de solidaridad», señalan desde Més Algemesí.

