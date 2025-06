La edil de UCIN de Alzira anuncia que no deja su acta de concejal ni abandona la formación

A. Talavera Alzira Jueves, 12 de junio 2025, 13:46 Comenta Compartir

La edil de UCIN, Mar Chordá, que ha denunciado a su compañero de partido por acoso laboral ha anunciado que no entregará el acta de concejal ni abandonará la formación como solicitó la semana pasada el presidente nacional de UCIN, Ángel Montealegre.

«Me parece una vergüenza que estos dirigentes no hayan preguntado qué ha pasado y hayan venido a blanquear la situación y a intimidarme con un expediente», declaraba Chordá.

«Sólo puedo decidir yo si la dejo porque es personal y voy a seguir con mis funciones. Tampoco voy a dejar el grupo munical UCIN, si ellos lo consideran que inicien el expediente sancionador porque a día de hoy no he recibido nada y no sé porque se me sanciona», añadía la edil alcireña.

Chordá también niega que no se haya intentado comunicarse con la cúpula sobre la denuncia, tanto por teléfono como por burofax , que asegura no han tenido respuesta. Y asegura que es falso que se haya reunido en dos ocasiones con Ens Uneix, como aseguraran desde la cúpula de UCIN como motivo para expedientarla. «Me reuní con la vicepresidenta que es diputada de Igualdad», aclaraba.

Sobre el acuerdo de gobierno al que llegó Mar Chordá con PSPV y Compromís, señaló que se pactó «con la extrema izquieda» para conseguir hacer cambios en Alzira. Sin embargo, «ahora tienen un pacto ideológico no de gestión como se acordó en un inicio», aseguró.

Chordá también manifestó que miembros de otros municipios de UCIN le han mostrado su apoyo y han puesto en duda continuar con el proyecto «ya que no cumplen con sus estatutos».

Temas

Alzira