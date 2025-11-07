Dos edificios municipales de l'Alcúdia continúan cerrados tras la dana a la espera de su recuperación El Àgora Jove y el centro social de Montortal todavía tienen pendiente los proyectos para retomar la actividad

L'Alcúdia Viernes, 7 de noviembre 2025

Un año ha pasado desde que la dana llenó de agua y barro un centenar de municipios valencianos que tratan de recuperarse. En estos doce meses, el trabajo para borrar la huella de la riada ha sido intenso y se ha avanzado mucho en la normalidad pero sigue habiendo cuentas pendientes.

En l'Alcúdia, una de las principales, es la reconstrucción de dos edificios municipales que continúan cerrados y sin actividad un año después. Se trata del edificio social de la pedanía de Montortal y el Àgora Jove.

«Ha sido un año duro de reconstrucción y todavía seguimos porque aún tenemos edificios sin poder utilizar, puertas que no se pueden abrir. Queremos conseguir la normalidad cuanto antes», señalaba la alcaldesa en funciones, Àngels Boix.

Para recuperar esta normalidad es necesario tener todas las instalaciones listas y por eso el Ayuntamiento ha solicitado que se reparen estos edificios a través de los fondos para la recuperación del Ministerio de Política Territorial. Éstas son dos de las memorias prioritarias para la localidad debido a su importancia para los vecinos.

En el centro social de Montortal se realizan acciones para niños con riesgo de vulnerabilidad y desde el día de la dana no se ha podido llevar a cabo este tipo de actividades importantes para el barrio que se encuentra alejado del casco urbano de l'Alcúdia.

El Àgora Jove fue la instalación municipal más dañada por la riada al estar situada en el polígono industrial muy cercano al río Magro. En esta sede se organizan actividades para jóvenes y también es utilizada por las asociaciones locales para sus eventos. «Desde aquel momento se han tenido que trasladar las actividades a otros edificios y querríamos cuanto antes ponerlo en marcha para que vuelva a la normalidad», destacaba Boix.

Durante los primeros meses, l'Alcúdia se centró en la limpieza de casas y calles y ahora ya se está trabajando para restablecer suministros que se vieron afectados por la riada. En ese sentido, se están realizando tareas en la red hidroeléctrica ya que las fuertes lluvias y el barro afectaron varios puntos de la red y han dejado sin electricidad diversas zonas del municipio.El equipo técnico trabaja en la reemplazo de cables y la reparación de infraestructuras afectadas para evitar nuevos apagones que han estado sufriendo algunas calles.

También queda pendiente la reparación de la red del alcantarillado, una gran obra que servirá para aumentar la capacidad de los colectores y que se valora en más de 20 millones de euros.