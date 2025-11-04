Derruyen una antigua fábrica junto al Magro en l'Alcúdia y el cauce duplica su anchura La CHJ construye un muro de protección de seis metros de altura que llegará hasta el puente de la antigua nacional

Las obras de protección frente a las inundaciones continúan en los municipios de la ribera del río Magro, uno de los que más daños causó en la dana del año pasado. Una de las actuaciones más avanzadas es la del muro en el margen derecho del Magro en l'Alcúdia para evitar que el agua vuelva a inundar el polígono industrial y el casco urbano. Ya se han llevado a cabo 800 metros del kilómetro total que tendrá este muro de gaviones, una técnica que aprovecha los materiales arrastrados por el cauce y que es más flexible porque permiten tener un cierto movimiento y permeabilidad.

Además, se está demoliendo una antigua fábrica que estaba ubicada junto al río y que había ocupado parte del cauce por lo que con estos trabajos se liberará espacio en esta zona y se ampliará la capacidad hidráulica del puente de la antigua nacional. Tras la gran riada el lecho del Magro en esta zona ha duplicado su anchura llegando a más de 40 metros que se mantendrán para que recupere su espacio histórico.

«Una vez acabado el muro se volverá revisar el modelo para ver si hay que hacer alguna actuación en el margen izquierdo», señala el director técnico de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Manuel Torán, que también explica que este tipo de actuaciones no perjudican aguas abajo ya que se analizan todas las posibilidades.

En este sentido, Torán apunta que en Algemesí se realizará más adelante un estudio para ejecutar actuaciones en el Magro que sirvan para prevenir inundaciones al confluir con el Júcar y presentar una situación más compleja.

La CHJ destina una inversión de 44 millones de euros para l'Alcúdia y otros 16 municipios ribereños del río Magro y afluentes como son Utiel, Requena, Buñol, Yátova, Macastre, Alborache, Turís, Montroi, Montserrat, Real, Llombai, Alfarp, Catadau, Carlet, Guadassuar y Algemesí. En el caso concreto de l'Alcúdia, se está realizando la obra de defensa para proteger el núcleo urbano con un presupuesto de 4 millones de euros.

Los trabajos de emergencia realizados en el río Magro consisten, principalmente, en la retirada de elementos obstructivos, refuerzo de las riberas del río, así como reparación y reconstrucción de las motas y muros más dañados durante la dana, «con el objetivo de mejorar la protección de los municipios frente a futuras inundaciones».