Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional de hoy sábado deja el primer premio en tres municipios de la Comunitat y otras ocho localidades
Dos patrullas de la Guardia Civil. Manu Laya

Dos detenidos en Alzira por robar dinero y joyas forzando la cerradura de una casa

Los dos arrestados tienen 27 y 42 años y nacionalidad georgiana

EP

Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:03

Comenta

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres que presuntamente acababan de robar dinero, joyas y piezas de oro en un domicilio de Alzira (Valencia) mediante el método del 'impresioning', con el que se fuerzan las cerraduras sin causar daños.

El pasado 21 de octubre, los agentes sorprendieron a los ladrones en su coche portando 266 euros en metálico, varias joyas y piezas de oro cuya procedencia no podían justificar, además de herramientas de cerrajería, informa el instituto armado.

Los investigadores comprobaron que el dinero, las joyas y las piezas de oro habían sido sustraídos de un domicilio de Alzira, adonde fueron reintegrados todos los bienes.

Los dos sospechosos, de 27 y 42 años y nacionalidad georgiana, fueron detenidos por un delito de robo con fuerza. Ambos estaban siendo investigados por la Policía Nacional por varios robos en su demarcación.

La investigación fue realizada por efectivos del puesto principal de Almussafes (Valencia) y las diligencias se entregaron en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Carlet (Valencia).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sanidad clausura una clínica dental tras la muerte de una niña y la hospitalización de otra en Alzira
  2. 2

    La dentista que atendió a la niña fallecida: «Se fue de aquí perfectamente, se empezó a encontrar mal después»
  3. 3 Cajas de Navidad bajo sospecha en San Antonio de Benagéber
  4. 4 Seis planes gratuitos para hacer este fin de semana en Valencia
  5. 5 AUDIO | La conversación clave para el envío del Es Alert: «¿Ese lo apruebo? Te oigo mal»
  6. 6

    El dueño del Ventorro: «Mazón y Vilaplana se fueron entre las 18.30 y las 19 horas. Creo que ya no había más clientes»
  7. 7 Dos accidentes colapsan el tráfico en Valencia en el by-pass y la V-21: más de 30 kilómetros
  8. 8

    Valencia enciende las luces de la Navidad
  9. 9

    El drenaje de moda que triunfa entre las valencianas más reconocidas
  10. 10

    La jueza de la dana sigue estrechando el cerco a Mazón: ahora cita a los escoltas y el chófer que lo acompañaron al Ventorro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Dos detenidos en Alzira por robar dinero y joyas forzando la cerradura de una casa

Dos detenidos en Alzira por robar dinero y joyas forzando la cerradura de una casa