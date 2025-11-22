Dos detenidos en Alzira por robar dinero y joyas forzando la cerradura de una casa Los dos arrestados tienen 27 y 42 años y nacionalidad georgiana

Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:03 | Actualizado 14:10h.

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres que presuntamente acababan de robar dinero, joyas y piezas de oro en un domicilio de Alzira (Valencia) mediante el método del 'impresioning', con el que se fuerzan las cerraduras sin causar daños.

El pasado 21 de octubre, los agentes sorprendieron a los ladrones en su coche portando 266 euros en metálico, varias joyas y piezas de oro cuya procedencia no podían justificar, además de herramientas de cerrajería, informa el instituto armado.

Los investigadores comprobaron que el dinero, las joyas y las piezas de oro habían sido sustraídos de un domicilio de Alzira, adonde fueron reintegrados todos los bienes.

Los dos sospechosos, de 27 y 42 años y nacionalidad georgiana, fueron detenidos por un delito de robo con fuerza. Ambos estaban siendo investigados por la Policía Nacional por varios robos en su demarcación.

La investigación fue realizada por efectivos del puesto principal de Almussafes (Valencia) y las diligencias se entregaron en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Carlet (Valencia).