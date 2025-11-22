Detenido en Dénia por extorsionar a un usuario de una web de contactos y obligarle a pagar 3.500 euros La víctima recibió amenazas de muerte contra él y su familia

La Policía Nacional ha detenido en Dénia a un joven de 23 años por un presunto delito de extorsión, tras amenazar a través de una aplicación de mensajería a otro hombre que había consultado una página de contactos a través de internet.

La víctima, que recibió un video intimidatorio grabado en otro país donde se cometían actos violentos, llegó a transferir 3.500 euros en varias operaciones por temor a que cumplieran las amenazas.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la comisaría de Dénia por un hombre que, tras acceder a páginas de contactos de mujeres de internet y mantener conversaciones con algunas de ellas a través de una aplicación de mensajería instantánea, había comenzado a recibir mensajes amenazantes en su teléfono.

En un primer momento, el afectado recibió mensajes de quien decía ser el jefe de la casa de servicios escort y encargado de los sicarios. En estos mensajes se proferían amenazas de muerte contra él y su familia, e incluso se le envió un video intimidatorio grabado en otro país, donde se veía que cometían actos de violencia contra una persona.

La víctima recibió más amenazas de otro número de teléfono, desde el que posteriormente, de una manera cordial, le manifestaban que podrían ayudarle a librarse de los sicarios si pagaba una multa de 2.500 euros por un mal uso de los servicio escort.

Por miedo a las represalias de estos supuestos sicarios, el perjudicado llegó a realizar varias transferencias mediante una aplicación de intercambio de dinero instantáneo por el valor solicitado.

Sin embargo, de nuevo volvieron a contactar con él y le solicitaron otros mil euros. La víctima accedió a esta nueva extorsión y transfirió ese dinero a otro número de cuenta distinto al anterior.

El hombre decidió denunciar los hechos ante el estado de pánico en el que se encontraba al seguir recibiendo nuevas amenazas, a pesar de haber cumplido las exigencias de sus extorsionadores.

Tras la denuncia, los agentes localizaron al extorsionador, un hombre de 23 años con domicilio en Dénia, y lo detuvieron como presunto responsable de los hechos. Las diligencias fueron remitidas a los juzgados de la localidad alicantina.

La Policía aconseja denunciar cualquier extorsión de este tipo y no ceder ante los requerimientos de dinero solicitados, puesto que «son muchos los casos en los que, cuando la persona extorsionada se queda sin dinero, es obligado por sus extorsionadores a hacer lo mismo a otras personas que ellos les digan, convirtiéndose por miedo a las represalias en un nuevo eslabón de esta cadena criminal».

