Doblete de victorias de los equipos del Xàtiva Voleibol en la tercera jornada de liga El equipo masculino de la Superliga2 se impuso por 3-2 al Marbella Costa mientras que el equipo femenino de Primer División ganaron 0-3 al Molina de Segura

Jornada positiva para los dos equipos del Xàtiva Voleibol de las categorías nacionales, al conseguir sendas victorias. El equipo masculino, de la Superliga2 ganó 3-2 al Grupo Alfil Marbella Costa del Voley (25-20/31-29/23-25/21-25/24-22) en un partido de infarto. Mientras que el equipo femenino consiguió un 0-3 en la cancha del Grúas La Variante Molina Vóley de Murcia (21-25, 18-25,18-25).

En la Superliga2, los de Borja Reyes y Daniel Mata afrontaron un partido durísimo en la categoría de plata española, con parciales de infarto, destacando el interminable quinto set, que se juega a 15 puntos, pero cuyo resultado llegaba a 24-22 favorable a Xàtiva. Los

setabenses arrancaron muy bien en el primer set, con solidez defensiva, saque duro y acierto en el remate. Los cuatro o cinco puntos de diferencia que consiguieron (14-10), fue bien gestionados hasta el final (25-20).

En el segundo set los locales demostraron que iban a por todas y tuvieron el control (19-12), obligando al tiempo muerto visitante. Sin embargo, reaccionó con contundencia el Marbella de la mano de un estratosférico Raúl Muñoz, recortando diferencias (22-20), con tiempo muerto del Xàtiva. Agónico final con los malagueños muy crecidos y un Xàtiva que defendió su fortín a muerte con el apoyo del público asistente (31-29).

En el tercer set cambiaba el panorama, igualdad plena desde el principio, sobrevino la lesión del libero setabense Sergio Peñalver, teniendo que reconfigurar la posición con Rubén Martínez. Una ligera ventaja visitante en los momentos finales (20-21), hizo que el partido entrara en fase incierta, los malagueños ganaron 23-25. El partido había cambiado, a los setabenses les costaba mucho más conseguir el punto, los malagueños estaban jugando con gran efectividad en el cuarto set (20-21) pese a lo ajustado del resultado. Unos errores de Xàtiva en los momentos finales colocaban el 21-24. Los visitantes no perdonaron y forzaron el set de desempate.

Un quinto set agónico, con los dos equipos muy presionados. Los de Xàtiva tomaron ventaja (10-7) que parecía ser decisiva, pero reacciona el Marbella (12-12). Las espadas en alto, y finalmente en un set interminable ganaban los de Xàtiva por 24-22.

Victoria a domicilio

En la Primera División nacional femenina, el Xàtiva Voleibol ganó en el Pabellón Romeral Consuelo Campoy de Molina de Segura (Murcia) por 0-3 contra el Grúas La Variante Molina Vóley. Las de Rafa Mora y Pablo Tatay se sacaron la espina de la derrota en Almería de la pasada semana, realizando un partido muy serio el pasado sábado.

Las jugadoras fueron de menos a más, supieron sufrir, sobre todo en el primer set, ante un rival muy correoso en defensa que hay que reconocerle que pelearon sin descanso hasta el último punto del partido. Muy complicado, como decíamos, el primer set, que transcurría bastante igualado en su primera mitad, las murcianas trabajaron a destajo en defensa y ataque y consiguieron una ventaja importante (17-12), obligando al tiempo muerto visitante.

A pesar de la desventaja en el marcador las de Xàtiva nunca se rindieron y fueron remontando poco a poco a base de coraje (20-18) y (20-20). Dos acciones positivas de Xàtiva rompieron la igualdad (20-22), obligando al segundo tiempo muerto local. Las setabenses ganaron por 21-25 en un momento clave del encuentro.

La segunda manga tuvo un ritmo fuerte e intensidad defensiva por parte de ambos conjuntos, las de Xàtiva arriesgaron un poco más y fueron consolidando una ventaja que les permitió jugar con algo más de comodidad, encarando el final de set con todas las garantías (18-25) y colocándose en una posición muy favorable.

El tercer set fue bastante parecido al segundo, con un tramo de igualdad hasta la primera mitad. Con 12-13 las murcianas solicitaron tiempo muerto, las de Xàtiva continuaron realizando su juego con intensas defensas y ataques efectivos que iban incrementando la ventaja en el marcador.

Bien posicionadas en el campo, pese a las intensas defensas y ataques del equipo de Molina de Segura, que no dieron un solo balón por perdido, lo que se traducía en un conjunto de largas y emocionantes jugadas. Las setabenses cerraron por 18-25 y consiguieron los tres puntos.

