La Diputación acerca a los ayuntamientos de la Vall, la Costera y la Canal la guía 'Urbanismo con Perspectiva de Género' La vicepresidenta primera, responsable de Cooperación e Igualdad inicia en Albaida el recorrido comarcal para trasladar a personal técnico las buenas prácticas que pueden inspirar los proyectos de cada municipio

La vicepresidenta primera de la Diputació de Valencia, Natàlia Enguix, ha iniciado este jueves en Albaida la ruta comarcal para acercar al personal técnico de los ayuntamientos la guía de perspectiva de género asociada al Pla Obert, una herramienta «muy útil para mejorar la calidad de vida en nuestros pueblos y ciudades, con una mirada valiente, honesta e innovadora».

Enguix ha estado acompañada por la arquitecta urbanista Inés Novella, coautora de la guía, con quien ha explicado a representantes de municipios de la Vall d'Albaida, la Canal, la Costera y la Safor los detalles de un documento que «aborda el diseño urbano desde una perspectiva feminista e integradora».

El objetivo es «ofrecer nuevos recursos para transformar los pueblos y ciudades, porque las políticas públicas no son neutras y tenemos la capacidad y la oportunidad de que tengan un impacto real en la vida de las personas». «Podemos proteger a las personas que habitan nuestros pueblos o invisibilizarlas, y tenemos claro que queremos hacer lo primero, de la mano de los responsables y el personal técnico de los ayuntamientos», ha manifestado Enguix.

'Urbanismo con perspectiva de género' está disponible, en formato en línea, para los ayuntamientos y mancomunidades que solicitan sus proyectos al Pla Obert. A través del enlace https://www.dival.es/sites/default/files/GUIA-URBANISMO-CON-PERSPECTIVA-DE- GENERO_cast.pdf , el documento ofrece una serie de recomendaciones y buenas prácticas para «superar la visión productivista de los municipios y emprender actuaciones que atiendan las necesidades del cuidado de menores, personas dependientes y la gente mayor; que faciliten los desplazamientos a pie; y que fomenten el uso seguro e inclusivo de los espacios públicos».

Inés Novella, coautora de la guía junto a la directora de la Cátedra UNESCO de Género de la Universidad Politécnica de Madrid, Inés Sánchez de Madariaga, ha explicado que el urbanismo con perspectiva de género «es el que tiene en cuenta la vida cotidiana en toda su diversidad, en especial las necesidades básicas de las personas con dependencia y los grupos con menos autonomía y recursos, entre los que encontramos la infancia, la adolescencia, las personas mayores y las que tienen necesidades especiales y requieren de cuidados, generalmente a cargo de las mujeres».

Una plaza inclusiva y destinada a la infancia; un servicio de transporte rural que se adapta a la movilidad de las mujeres; el refuerzo de la seguridad en el túnel de acceso a una estación de ferrocarril con una adecuada iluminación y cámaras de vigilancia 24 horas; un parque inundable que atiende las necesidades de personas con distinta edad y capacidades… Son ejemplos de buenas prácticas que recoge la guía, al igual que otros proyectos que parten de las comarcas que este jueves han participado en la jornada convocada por la vicepresidenta primera.