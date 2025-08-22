Detenidos tres hombres por robar maquinaria industrial en Albaida Los arrestados, de entre 35 y 48 años, se llevaron de un almacén dos carretillas valoradas en 46.000 euros y las vendieron al día siguiente

Un agente de la Benérita junto a una de las carretillas recuperadas.

R. D. Albaida Viernes, 22 de agosto 2025, 10:14

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres, de entre 35 y 48 años de edad, que robaron dos carretillas en un almacén de Albaida y posteriormente las vendieron a otra empresa, según han informado este viernes fuentes del Instituto Armado. El valor de la maquinaria industrial alcanzaba los 46.000 euros y los ladrones las trataron de vender al día siguiente de llevárselas.

La investigación comenzó tras presentarse la denuncia por el robo. Tres personas habían entrado en una antigua empresa que actualmente se empleaba como almacén. Del interior habían sustraído dos carretillas con varios accesorios y complementos que permitían manejar material textil.

Personal de la Compañía de Xàtiva, en colaboración con la Policía Local de Albaida, se pusieron manos a la obra para dar con los ladrones. Las imágenes procedentes de cámaras de seguridad y a la colaboración ciudadana permitieron a los agentes averiguar la identidad de los tres participantes en los hechos.

Además, descubrieron que los cacos habían tratado de vender al día siguiente estas máquinas a otra empresa haciéndose pasar por trabajadores de la empresa en que habían robado. Obtuvieron 3.000 euros como adelanto por la compra de estas carretillas.

La rápida actuación de la Guardia Civil permitió la detención de los tres individuos, que vivían cerca de la empresa que robaron. Además, la Benemérita pudo incautar las dos carretillas, que fueron devueltas a su legítimo propietario.

A los detenidos se les imputan los delitos de estafa, pertenencia a organización criminal y robo con fuerza. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ontinyent.