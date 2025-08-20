Desarticulada en Betxí y Godelleta una banda dedicada a estafas en el transporte de mercancías La Guardia Civil detiene a tres personas y esclarece cinco delitos cometidos en empresas de logística de Guadalajara, Barcelona, Toledo y Madrid, en las que se apoderaron de productos valorados en 500.000 euros

La Guardia Civil de Guadalajara ha desarticulado en Betxí y Godelleta una banda criminal dedicada a estafas en el transporte de mercancías, según ha informado este miércoles el Instituto Armado. Los agentes de la Benemérita, en el marco de la operación «Kurume» ha detenido en estas dos localidades de la Comunitat a tres personas pertenecientes a un grupo dedicado a estafar a negocios del sector de la logística en las provincias de Toledo, Barcelona, Madrid y Guadalajara.

La investigación se inició en septiembre del pasado año después de que se detectasen dos estafas en sendas empresas en la provincia de Guadalajara. Los delincuentes simulaban ser transportistas de empresas reales y lograban contratar el transporte de mercancías de alto valor que, una vez recogidas, nunca llegaban a su destino.

Para evitar ser identificados, los integrantes del grupo criminal utilizaban matrículas falsas y documentos falsificados sobre la titularidad de las verdaderas empresas. Esto dificultó las labores de investigación de la Guardia Civil. Mientras trabajaban en estos casos, los agentes descubrieron que esa misma banda también había actuado en las provincias de Madrid, Toledo y Barcelona, donde se apropiaron de mercancías por un valor cercano al medio millón de euros.

Tras un arduo trabajo, la investigación culminó a finales de julio tres detenciones en las localidades de Betxí y Godelleta y con dos registros domiciliarios en esta última localidad, donde residía el responsable de la organización. La Benemérita incautó documentación, material sustraído en varias de las estafas y 11.700 euros en efectivo. También localizó en una campa de la localidad de Burriana tres semirremolques y una cabeza tractora utilizados en sus fechorías.

La operación «Kurume» continúa abierta. La Benemérita no descarta que se puedan producir más detenciones y que, además, se puedan esclarecer otros hechos delictivos.

Esta investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Sigüenza, con la colaboración de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de Valencia y con unidades de Servicio de Seguridad Ciudadana de Burriana y Requena.