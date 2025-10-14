Detenido un ladrón en Alginet que robaba en casas mientras estaban sus propietarios en el interior El hombre accedía escalando a las viviendas donde residen personas mayores e incluso llegó a agredir a una de las víctimas

A. Talavera Alzira Martes, 14 de octubre 2025, 10:25

La Guardia civil ha detenido al autor de diversos robos en viviendas habitadas en la localidad de Alginet que había causado temor entre los vecinos de la zona afectada. Y es que el arrestado llegó a agredir a alguno de los propietarios de las casas que le sorprendieron durante los robos.

Alginet ha estado sufriendo en el mes de septiembre una serie de robos con fuerza en viviendas cuyos moradores estaban en el interior lo que ha agravado el malestar entre los ciudadanos. El modus operandi era el escalo ya que el ladrón accedía trepando por la fachada en domicilios que, al parecer, vigilaba con anterioridad, y observaba que estaban habitadas por personas mayores, que dejaban la ventana abierta, y que vivían en una primera planta.

El autor ha sido reconocido por alguna de sus víctimas, ya que una de ellas sufrió violencia al ser sorprendido en el interior de su domicilio. En otros casos ha sido observado a través de las cámaras de vigilancia saliendo de un domicilio o transportando objetos robados de otro domicilio.

La Guardia Civil de Carlet, una vez identificado el autor, realizó dispositivos operativos en las vías de acceso a las zonas donde se concentraban algunas de las viviendas, a la espera de sorprender al ladrón, así como esperas en vehículos comerciales hasta que pudo ser detenido.

El autor es un hombre de 51 años y se le acusa de cuatro delitos de robo. La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión. Se continúa la investigación para el esclarecimiento de otros seis delitos presumiblemente perpetrados por mismo autor.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Carlet.