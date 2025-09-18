El departamento Xàtiva-Ontinyent incorpora tres nuevos odontólogos y cuatro higienistas dentales y amplía la cobertura bucodental
Las unidades de salud bucodental ofrecen revisiones, talleres y charlas de prevención en 86 centros escolares del departamento durante todo el curso escolar
R. X.
Xàtiva
Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:22
El departamento de salud de Xàtiva-Ontinyent ha mejorado su cartera de servicios en salud bucodental, tanto con la ampliación de su plantilla, como de la cobertura de población que puede acogerse a esta prestación.
De este modo, se ha incrementado la plantilla con cuatro nuevos higienistas dentales y tres odontólogos más, lo cual permite ampliar tanto los horarios de atención como las actividades de prevención de salud bucodental y la cobertura poblacional.
De este modo la prevención en salud bucodental que ya se realizan entre la población infantil amplía su cobertura a mayores de 14 años con discapacidad intelectual o limitación de movilidad, también a personas con discapacidad o patologías que impidan su autocuidado y a mujeres en periodo de gestación. Finalmente esta nueva cobertura incluye a pacientes oncológicos del territorio cérvico-facial.
Además de incrementar la plantilla y ampliar el servicio, también se ha dotado a las Unidades de Salud Bucodental de nueva equipación para garantizar a los profesionales los recursos adecuados para prestar esta asistencia.
Las unidades de salud bucodental ofrecen también durante todo el curso escolar revisiones, talleres y charlas en 86 centros escolares de todo el departamento donde se realiza educación en salud bucodental para la prevención de patologías y se detectan pacientes en edad escolar, que se derivan a tratamiento en las unidades de salud bucodental que le corresponda.
Actualmente, el departamento dispone de cinco unidades situadas en los centros de salud de Ontinyent, Xàtiva y Canals así como en el centro de especialidades Espanyoleto de Xàtiva y el nuevo hospital de Ontinyent.
La citación para acceder a estas unidades se tiene que solicitar en el centro de salud más próximo que facilitarán el contacto con estas unidades, bien presencialmente o por teléfono, donde también se da información sobre los horarios disponibles en cada centro.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.