Denuncian que una guarderia afectada por la dana en Algemesí se convierte en un 'narcopiso'

A. Talavera Alzira Lunes, 9 de junio 2025, 11:26 Comenta Compartir

De escoleta infantil a 'narcopiso' tras la dana. Esto es lo que denuncian desde la oposición en Algemesí que ha pasado con Els Xiquets, guardería que fue clasurada por la dana debido a los grandes desperfectos que sufrió al estar ubicada en el barrio del Raval, a escasos metros del río Magro.

Las instalaciones fueran limpiadas tras la riada y se valló el recinto pero meses después el centro es accesible a través de un agujero que han hecho en las paredes y se ha convertido en un lugar donde los toxicómanos, que van a comprar drogas en el barrio, se reúnen para pincharse dentro de la escoleta.

Así lo denuncia Més Algemesí que ha pedido al equipo de gobierno que se derriba el edificio para evitar estas conductas que generan malestar en el barrio. En el interior, y especialmente en el primer piso, se acumulan latas de bebida, y papel de plata utilizado para el consumo de drogas, especialmente heroína. «En ninguna otra zona del pueblo el Ayuntamiento permitiría que uno edificio municipal se hubiera convertido en un centro de consumo de drogas, pero en el Raval sí, y no han hecho nada por evitarlo», lamentan desde Més Algemesí.

Además el edificio se encuentra en un antiguo parque infantil y una zona de árboles donde los niños todavía van a jugar, con el peligro que esto conlleva. El Ayuntamiento de Algemesí ha reparado, con la ayuda de una fundación privada, todos los parques infantiles afectados por la dana excepto los dos ubicados en el barrio del Raval, denuncian también este grupo de la oposición.

«Los niños y niñas del Raval no tienen derecho a una infancia segura, por lo que parece. Con la excusa de que van a elaborar un plan general de intervención para el barrio bien cierto es que no han hecho nada. No sólo el EIM o los parques infantiles están abandonados. La biblioteca escolar, hecha en un proyecto social por los jóvenes del barrio es el único edificio municipal de Algemesí que no ha sido limpiado y sigue abandonada y rodeada de basura. Los muebles y desechos siguen formando parte del paisaje cotidiano del Raval, e incluso los hoyos en el asfalto han sido llenados con trozos de mármol para que los coches puedan pasar», concluyen.

Durante el último pleno, el alcalde de la ciudad, José Javier Sanchis, anunció que se había proyectado la construcción de un muro de más de dos metros para salvaguardar el barrio y toda la ciudad de futuras crecidas del Magro. Y que el colegio se reconstruiría en la misma ubicación pero elevado. Iniciativas que fueron criticadas por los grupos de la oposición que solicitan un cambio de emplazamiento de las instalaciones educativas.