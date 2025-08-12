Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Efectivos de bomberos en un imagen de archivo. CPBV

Declarado un incendio de matorral junto a la A-7 entre Canals y Ontinyent

El fuego se ha iniciado en torno a las 6 de la mañana de este martes y ya ha sido extinguido

B. González

Xàtiva

Martes, 12 de agosto 2025, 09:23

El fuego sigue actuando en plena ola de calor y en una situación de riesgo extremo. En esta ocasión el incendio se ha declarado en matorrales junto a la autovía A-7, en el punto kilométrico 406, entre los términos de Canals y Ontinyent.

El fuego se ha iniciado poco antes de las 6 de la mañana y hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones de los parques de Xàtiva y Ontinyent y se ha quedado en un conato, puesto que los efectivos han podido extinguirlo en menos de una hora, a las 6.48 horas, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

Hay que recordar que para este martes continúa el nivel de riesgo extremo de incendios forestales y que desde Emergencias se pide la máxima precaución y se insiste en que está totalmente prohibido hacer fuego en toda la Comunitat

