Cultura considera que Alzira desistió de la tramitación de la Casa Real al no presentar una solución al proyecto

La paralización del proyecto de restauración y musealización de la Casa Real de Jaume I en Alzira ha provocado un cruce de acusaciones entre el Ayuntamiento de la ciudad y la Conselleria de Cultura. El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, acusó a Patrimonio de «bloquear» estas obras al no dar la autorización necesaria para iniciar la actuación y poder así cumplir con los plazos de la subvención de 2,3 millones obtenida de Turismo para llevar a cabo los trabajos.

Desde el Consistorio señalaron que habían cumplido todos los trámites y que incluso habían obtenido el visto bueno de forma verbal a los documentos presentados. Por todo ello, el alcalde envió una carta al conseller de Cultura, José Antonio, exponiendo toda la situación, pidiendo una solución urgente a esta problemática y a otros proyectos de Patrimonio pendientes en la ciudad.

Rovira ha respondido a la misiva asegurando que desde el 30 de julio de 2025, fecha en que tuvo lugar la reunión entre el Ayuntamiento y los técnicos para tratar el proyecto de la Casa Real, «no se ha recibido ninguna propuesta de solución por su parte, entre todas las que se le ofrecieron, por lo que se entiende que el Ayuntamiento ha desistido de continuar con la tramitación del expediente».

Un hecho que complica la continuación del proyecto y que el Ayuntamiento de Alzira desconocía ya que pensaba que se seguía el curso de la tramitación para conseguir la autorización necesaria de las obras.

Toda esta problemática se remonta a 2023 cuando se presentó por primera vez el proyecto de rehabilitación pero que contaba con un informe del arquitecto autor del proyecto básico autorizado, que señalaba que se «altera injustificadamente dicho proyecto básico, al ser contrario a las premisas de intervención autorizadas, y atenta contra la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV), ya que alega que podría dañar el recinto murario declarado BIC».

Esto provocó que fueran necesario introducir cambios que según la Conselleria no se han presentado. «Se ha colaborado con el Ayuntamiento de Alzira a fin de lograr una solución compatible con la preservación de los valores del patrimonio cultural y los intereses del municipio, brindándole la posibilidad de celebrar reuniones de trabajo en numerosas ocasiones para alcanzar un proyecto viable. Cabe señalar que la colaboración y el interés de la Conselleria en apoyar el patrimonio de su ciudad no se ciñe únicamente a este caso de la Casa Real. También engloba otras actuaciones, como es el proyecto de la Muralla de la ciudad», ha añadido Rovira en su carta al alcalde de Alzira.