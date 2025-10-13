Alzira denuncia el «bloqueo» de Cultura al museo de Jaume I que puede suponer la pérdida de 2,3 millones de euros Conselleria destaca la «máxima» predisposición a colaborar para sacar adelante el proyecto pero recuerda al Ayuntamiento que falta la propuesta de solución

A. Talavera Alzira Lunes, 13 de octubre 2025, 16:43 | Actualizado 17:39h.

La restauración de la Casa Real y la creación de un museo dedicado a Jaume I en Alzira corren peligro. Este proyecto financiado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con 2,3 millones de euros debe finalizarse antes de que acabe el próximo año o si no se deberá devolver esta cantidad y por el momento el proyecto no cuenta con la autorización de Patrimonio para poder iniciar las obras.

El Ayuntamiento de Alzira asegura que existe un «bloqueo» por parte de la Conselleria de Cultura, de la que depende Patrimonio, ya que afirman que se han realizado todos los trámites necesarios para conseguir el visto bueno a la actuación.

El concejal de Urbanismo de Alzira, Andrés Gomis, ha detallado que «desde noviembre de 2024, que es cuando el Ayuntamiento recibe el proyecto de ejecución, se han tenido varias reuniones con los técnicos de la dirección general de Patrimonio para poder obtener la autorización. También se aportó un informe del Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia, para confirmar que el proyecto cumple los criterios indicados por la conselleria y minimiza la afección al patrimonio. Con esto, no queda ninguna cuestión técnica pendiente porque el Ayuntamiento de Alzira ha cumplido escrupulosamente con sus obligaciones y con todas las indicaciones de la Conselleria, con lealtad y colaboración. Incluso nos llegaron a decir, siempre de palabra, que el proyecto tenía ya los informes técnicos favorables y que sólo faltaba la firma de la directora general. Pero la autorización, el día de hoy, no ha llegado».

Los meses han ido pasando y el proyecto sigue pendiente por lo que cada vez se complica más poder cumplir con los plazos establecidos para contar con la subvención.

Rubén Bodewig, el arquitecto redactor del proyecto de ejecución, ha explicado que la redacción se adapta para que sea viable el mantenimiento de los restos arqueológicos. «Se han seguido todas las premisas indicadas desde la Conselleria. Incluso se han pedido cosas nuevas sobre cuestiones ya autorizadas por Conselleria. Una vez incorporadas en el proyecto, nos encontramos con el silencio. Cuentan que los nuevos criterios se cumplen pero no lo llega a firmar».

Sin embargo, desde la Conselleria apuntan que desde julio 2025 que tuvo lugar la citada reunión, «no se ha tenido propuesta de solución por parte del Ayuntamiento que es a quien le corresponde aportar una solución» por lo tanto no han podido autorizarla.

La Generalitat está a la espera de recibir la propuesta y ha manifestado que la predisposición a colaborar para sacar adelante el proyecto que pone en valor el centro cultural Jaume I «es máxima».

La Dirección General de Patrimonio Cultural ha recordado que «el proyecto de ejecución que se estaba trabajando desde el Ayuntamiento fue denunciado por el arquitecto redactor del proyecto básico, que era el que contaba con la autorización del 2023, por entender que vulneraba la ley de patrimonio cultural valenciano».

En este sentido, desde la dirección general han destacado que la propuesta parte de una autorización de junio de 2023, fecha en la que el anterior gobierno estaba en funciones, con informe técnico que planteaba dudas razonables respecto a la viabilidad patrimonial de este proyecto. El propio arquitecto, en un escrito dirigido a la Conselleria y al Ayuntamiento del municipio, señala que el proyecto de ejecución a realizar en este espacio BIC altera injustificadamente el proyecto básico autorizado y es contrario a las premisas de intervención autorizadas en el proyecto básico y atenta contra la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV).

Por su parte, José Luis Alapont, del Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia ha explicado que «recibimos la última versión del proyecto de ejecución hacia el mes de julio para hacer el informe que valorara las tres cuestiones sobre afecciones patrimoniales. La conclusión es que las modificaciones planteadas en el proyecto de ejecución suponen una mejora respecto al proyecto básico que fue autorizado por la Conselleria de Cultura en el 2023.» De esta forma, la UPV informa favorablemente el proyecto presentado pero esto no ha sido suficiente para Patrimonio que solicita una propuesta nueva de ejecución.

El alcalde, Alfons Domínguez, ha indicado que se ha pedido una reunión con el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, para valorar lo que está pasando porque «el Ayuntamiento de Alzira ha cumplido todos y cada uno de los pasos administrativos y técnicos que nos exigían, adecuando el proyecto a todo lo que nos han dicho. No queremos tratos de favor. Pedimos que no nos pongan obstáculos que nos impidan trabajar por nuestro patrimonio y que se haga posible este proyecto. No nos resignamos, pero lo tenemos cada vez más difícil. Los plazos son los que son y se acaba el tiempo para tener la solución.»

Por último, Domínguez ha puesto de manifiesto que «quien puede perder la inversión de 2,3 millones de euros no es el actual equipo de gobierno. La perdería Alzira, la Comunitat Valenciana y la figura del rey Jaume I, en el 750 aniversario de su muerte.»

Por su parte, el PP de Alzira ha asegurado que la falta de autorización de la conselleria se debe a que no se ha presentado un proyecto de ejecución que se corresponda al proyecto base. «En enero de 2025, el arquitecto redactor del proyecto base, denuncia que el proyecto de ejecución no se ajusta al aprobado y, además, entra en una incompatibilidad urbanística sobre el patrimonio. Estos desajustes, impiden que la Conselleria pueda aprobar un proyecto puesto que, la subvención va en consonancia al proyecto base aprobado», aseguran los populares.