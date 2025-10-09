Cullera renovará las infraestructuras hidráulicas de la calle València Las obras en esta vía empezarán en los próximos días y cuentan con un presupuesto de 1,2 millones de euros

A. Talavera Alzira Jueves, 9 de octubre 2025, 12:14

Cullera tendrá una nueva calle València más accesible, más segura y con mejores infraestructuras. Y es que el Ayuntamiento de Cullera, junto con la Diputación de València, invertirá más de 1.2 millones de euros en este proyecto de reurbanización integral que transformara una de las vías principales del municipio.

El equipo técnico municipal junto con el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, el concejal de Obras Municipales, Salva Tortajada, y la concejala de Urbanismo, Débora Marí, han presentado el proyecto de remodelación al vecindario, establecimientos y locales comerciales de la zona.

La actuación, que arrancará en los próximos días, se fundamenta principalmente en la transformación profunda de la calle València con una nueva pavimentación, la renovación de la red de alcantarillado y los colectores de recogida de aguas pluviales, la renovación de la infraestructura hidráulica y la modernización del alumbrado público con tecnología LED, más eficiente y sostenible.

La calle también ganará amplitud en las aceras, y se mejorará la accesibilidad, la movilidad y la funcionalidad de la calle. También se incorporará más arbolado al trazado para ganar en calidad ambiental y confort urbano.

En palabras de Mayor, «cumplimos con una reivindicación histórica del barrio del Raval y del conjunto de la ciudad para transformar profundamente una de las vías principales del municipio como lo es la calle València». Se trata, según señala el alcalde, de una actuación que «nos permitirá tener una ciudad cada vez más accesible, segura, sostenible y amable para las personas, y que forma parte de toda la serie de intervenciones que estamos haciendo en los últimos 10 años por la modernización constante del entramado urbano cullerense».

El periodo de ejecución previsto de la obra es de 1 año.

