Almussafes reclama mejoras en el transporte público La localidad pide más frecuencia de paso de los autobuses y líneas a los centros de salud de Alzira y Sueca

A. Talavera Alzira Martes, 7 de octubre 2025, 13:09 Comenta Compartir

Almussafes exige mejoras en el transporte público ya que existe malestar entre los usuarios por la falta de autobuses de un servicio con gran demanda. La pasada semana, el concejal de Servicios, Jaime Wic, se reunió con la dirección de la Autoridad de Transporte Metropolitano de València, ATMV, y con el equipo técnico de la Conselleria de Infraestructuras para reclamar soluciones a las deficiencias de las líneas de autobús regulares hacia València y Alzira, que afectan diariamente a la ciudadanía.

Actualmente, la gestión del servicio está en manos de la ATMV y se encuentra en proceso de adjudicación de la nueva licitación por parte de la Conselleria de Infraestructuras.

Desde el Ayuntamiento de Almussafes se reiteró la prioridad absoluta de ampliar la frecuencia de paso y mejorar la calidad del servicio para el municipio, incorporando, asimismo, conexiones de autobús de ida y vuelta a la estación de Renfe Benifaió-Almussafes y a los centros ambulatorios de Sueca y Alzira.

Los usuarios denuncian que la línea de bus que conecta con Valencia no tiene suficiente paso y cuando llega a la localidad muchas veces ya va llena por lo que hay que buscar alternativas o esperar al siguiente.

Mientras se adjudica este servicio con las mejoras reclamadas, y hasta que concluya el proceso administrativo de la nueva licitación, la Conselleria se ha comprometido a sacar un contrato de emergencia a principios de 2026 para paliar temporalmente la falta de transporte.

«Desde Almussafes continuaremos trabajando para que nuestro vecindario disponga de un transporte público digno y eficiente, manteniendo el contacto con las autoridades competentes», asegura el concejal de Servicios.