Subasta de replazas en Cullera. LP

Cullera recauda 54.000 euros con la subasta de replazas de caza

El puesto número 17 fue el más cotizado y se adjudicó por 5.400 euros para una temporada que tiene lugar de noviembre a enero

A. T.

Alzira

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:53

Comenta

La tradicional subasta de replazas para la temporada de caza de aves acuáticas de Cullera se celebró en la mañana del domingo en la Sala Multiusos del Mercado Municipal. La cita, que reunió a un gran número de aficionados, consiguió una recaudación histórica: 53.950 euros, cifra que se destinará al mantenimiento y vigilancia del coto de caza.

La replaza número 17 fue la más cotizada y alcanzó los 5.400 euros. A esta le siguieron la número 6 y la número 3, con 4.000 euros y 3.500 euros, respectivamente. Otras replazas que también destacaron en la subasta de este año fueron la 19, con 3.450 euros, y la 13, con 3.250 euros. Por encima de los 2.000 euros, se adjudicaron las replazas 8, 11, 27, 14, 18, 28, 15, 22 y 26.

En total, fueron 27 las replazas subastadas, asegurando la continuidad de una tradición que se mantiene en el coto de Cullera desde 1882 y que cada año posibilita la práctica cinegética en los arrozales de la Albufera.

La temporada cinegética en el coto de Cullera prevé un total de 8 tiradas entre noviembre y enero de 2026. La primera se celebrará el 29 de noviembre, y tendrán lugar todos los sábados del año hasta el 17 de enero de 2026.

