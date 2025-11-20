Cullera alcanzará el centenar de agentes de policía en 2026 El Ayuntamiento crea once nuevas plazas para fortalecer la seguridad del municipio

El Ayuntamiento de Cullera llevará al pleno ordinario del próximo martes 25 de noviembre la aprobación del presupuesto municipal para el 2026 que ascenderá hasta los 48.5 millones de euros, el mayor de la historia. Entre las novedades del nuevo ejercicio destaca la creación de 11 nuevas plazas en la Policía Local, 8 de oficial y 3 de agentes, las cuales permitirán mejorar la seguridad ciudadana y aumentar la capacidad operativa y de respuesta.

De hecho con estas 11 nuevas plazas Cullera tendrá una plantilla de 99 policías, llegando por primera vez casi al centenar y que se ha visto incrementada en un 24% en el último lustro con la creación de casi una veintena desde el 2021.

Se trata de una apuesta firme del ejecutivo municipal para reforzar los servicios públicos y la atención ciudadana, dando respuesta a las necesidades de una ciudad en constante crecimiento y con mucha actividad y afluencia.

Una ampliación con la que se pretende incrementar la presencia policial en las calles y las tareas de vigilancia, prevención y convivencia, reforzar dispositivos y tareas de policía de proximidad, mejorar la respuesta en situaciones de emergencia, o dar mayor apoyo a las unidades especializadas.

En palabras del alcalde, Jordi Mayor, «Cullera es una ciudad viva, dinámica y que crece. Y esto implica reforzar los servicios esenciales, especialmente la seguridad, garantizando una Policía Local con más efectivos, más preparada, con más capacidades de respuesta y con mayores recursos para cualquier situación».

Mayor también ha destacado la modernización en esta última década que ha hecho que «Cullera somos una ciudad segura», puesto que «en los últimos años hemos hecho un esfuerzo muy importante para dotar la Policía Local de Cullera de los mejores recursos y de la mejor formación, para tener la máxima atención para nuestra ciudadanía y visitantes».

Cullera cuenta con una Policía Local cada vez más moderna y preparada con unidades específicas como la Unidad Dron, la Unidad Canina, Medio Ambiente, Unidad contra la Violencia de Género, Unidad de Policía Judicial de Tráfico o Agente Tutor, entre otros.

También con mayores dotaciones y recursos, como por ejemplo la reciente incorporación de un nuevo vehículo 4x4 a la flota. Un todoterreno de rescate y emergencias, y para la unidad canina, para reforzar el trabajo en situaciones de emergencia, inundaciones o cualquier situación en la que sea dificultoso y necesario acceder a zonas complicadas por su terreno.