Convocan una tercera manifestación en Llutxent para reivindicar la reubicación de la planta de biogás

La asociación vecinal SalvemLlutxent.respirem ha convocado una nueva manifestación para exigir al Ayuntamiento y a la Conselleria de medio Ambiente la reubicación de la planta de biogás. La convocatoria es para el sábado 19 de julio a las 19 horas y se recorrerán las calles de esta localidad de la Vall d'Albaida.

«Sabemos que se pueden hacer muchas cosas pero no hay voluntad política», aseguran y apuntan, al respecto, que los tres partidos políticos que están del Consistorio han votado sí a todas las ampliaciones de la planta desde hace muchos años. «Si la plataforma tuviera voto en el pleno municipal hubieran cambiado algunas cosas y algunas decisiones», aseguran.

Desde SalvemLlutxent.respirem lamentan la falta de implicación del gobierno municipal y la oposición, «nosotros, no siendo ninguna administración, nos hemos reunido con el presidente de la la Mancomunidad de Municipios de la Vall d'Albaida y con otras asociaciones vecinales y ellos no se han reunido con nadie» y apuntan que el siguiente paso será reunirse con la Diputación de Valencia, «y si no nos escuchan llevaremos esta situación a nivel estatal e incluso a nivel europeo si hace falta», aseguran.

Reiteran que la planta de biogás desde hace años ha incrementando considerablemente las toneladas de residuos, hecho que implica el aumento del paso de camiones diarios, contaminación del aire, continuos ruidos y malestar vecinal durante todo el día.