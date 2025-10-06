Contundente victoria del equipo femenino del Voleibol Xàtiva ante el UCAM Torrejón en la Primera División Derrota en la Superliga2 del equipo masculino frente al Palma de Mallorca, a pesar del buen juego

No defraudó el nivel de juego de los representantes masculino y femenino del Club Voleibol Xàtiva en categorías nacionales. En dos grandes partidos en la primera jornada, la gran alegría vino de la mano del equipo femenino que ganó de forma contundente 3-0 contra el UCAM Torrejón (Madrid) (25-22/25-8/25-18), en la Primera División.

Un primer set muy igualado para las de Rafa Mora y Pablo Tatay (11-11) en el que tuvieron que trabajar a destajo para romper la igualdad. El Torrejón no aflojaba, y con 19-18 obligaba al Xàtiva a solicitar tiempo muerto. Las de Xàtiva arriesgaron y tomaron una ligera ventaja (21-18) obligando al tiempo muerto madrileño. El ataque setabense fue decisivo para llevar el marcador al 23-19, aunque reaccionaba el Torrejón 24-22 y el Xàtiva solicitaba su segundo tiempo muerto, aunque acabaron ganando 25-22.

Cambió el panorama en el segundo set, las de Xàtiva salieron a la pista con mayor agresividad en el juego y pronto hicieron grandes diferencias (8-2), trabajando muy bien en el saque, aunque con imprecisiones de los dos equipos. Las de Xàtiva gestionaron muy bien la ventaja y consiguieron un resultado muy abultado (25-8), las madrileñas lo intentaron, pero se encontraron con una desventaja excesiva que impidió su reacción.

En el tercer set regresó parcialmente la igualdad (8-7), aunque las de Xàtiva llevaron la iniciativa en todo momento. Con 14-9 en contra las madrileñas tuvieron que pedir tiempo muerto, pero para entonces la ventaja de cinco puntos se tornaba decisiva, porque las visitantes ya no la pudieron compensar. Finalmente ganaron las locales por 25-18 y se llevaron los tres puntos en juego.

Por su parte, el equipo masculino de la Superliga2 perdió por 1-3 contra el CV Palma de Mallorca (25-15/20-25/21-25/24-26), con parciales ajustados. El pabellón de voleibol de Xàtiva, se convirtió el pasado sábado en un fortín en los primeros compases, con gran apoyo del numeroso público asistente, el conjunto de Borja Reyes y Daniel Mata demostraron en el primer set que iban a por todas, y dominaron al rival de principio a fin, en un inusual resultado de 25-15, con gran acierto en todas las facetas de juego, y un gran Pablo Pérez, que convertía sus acciones en punto.

El Palma recomponía sus líneas en la segunda manga y demostraba la gran calidad de sus jugadores, liderados por el internacional José María Giménez, aunque los de Xàtiva también apretaban (20-22). Los visitantes trabajaron en un saque contundente que dificultaba la recepción del Xàtiva (20-25).

El tercer set transcurrió muy igualado (17-17). Ninguno de los dos equipos daba su brazo a torcer, hasta que Palma desequilibro la balanza (20-23), y acabaron remontando el partido (21-25). Lo volvió a intentar el Xàtiva en el cuarto set, que con 13-10 a favor obligaron al entrenador palmesano a solicitar tiempo muerto. Los de Xàtiva obtuvieron una gran ventaja (16-10), que no supieron gestionar adecuadamente, cosas que ocurren en los primeros partidos de liga, con excesivos errores no forzados, lo que unido al durísimo saque visitante, hizo que tuvieran que solicitar tiempo muerto (17-15). Con 20-18 en contra el Palma siguió realizando su juego, pero parecía que Xàtiva sería capaz de forzar el tie-break. Palma recortó diferencias y se adelantó (22-23), momento en el que los de Xàtiva solicitaron el segundo tiempo muerto, eran momentos de gran tensión deportiva.

Con 24-24 las espadas seguían en alto, pero finalmente los fallos de saque locales y el buen hacer del Mallorca, les llevaron a un más que ajustado 24-26, demostrando una vez más que quien gana en la difícil cancha de Xàtiva se lo tienen que merecer.

