Valencia acogerá por primera vez la Copa del Rey de voleibol

Valencia acogerá la 51ª edición de la Copa Su Majestad el Rey de voleibol del 26 de febrero al 1 de marzo de 2026, una competición que reunirá, por primera vez en la Comunidad Valenciana, a unas 4.000 personas, tal como ha anunciado hoy la concejala de deportes, Rocío Gil, en la presentación de esta cita deportiva organizada por la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB), con la colaboración del Ayuntamiento y otras administraciones valencianas, en el Pabellón Fuente de San Luis.

La concejala de Deportes, Rocío Gil, ha destacado durante el acto de presentación «de este importante acontecimiento para la ciudad y para el voleibol nacional», que «va a ser el primer evento de rango nacional que se celebrará en La Fonteta después de la inauguración del Roig Arena». «Estamos muy contentos porque este evento se realice en València. Se esperan más de 4.000 asistentes y se clasificarán ocho equipos, esperando que el Conqueridor sea uno y podamos disfrutar de ellos en esta Copa del Rey», ha añadido la edil.

Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Voleibol, Felipe Pascual, ha puesto en valor el crecimiento del voleibol y la relevancia del hecho que la sede de este encuentro sea la Capital del Túria. «Valencia hace ya tiempo que se está posicionando para albergar un evento importantísimo de voleibol como es la Copa del Rey. Es una plaza imposible de evitar por todo lo que representa. Es un hub deportivo de primer nivel y el voleibol también tenía que estar en València. Ahora el reto es llenar La Fonteta y dar el mejor espectáculo a todos los valencianos y los muchos visitantes de fuera que llegarán ese fin de semana a la ciudad», ha señalado.

Por otro lado, el director general de Deportes, Luis Cervera, ha resaltado «el valor estratégico» de esta cita. «Acoger la Copa del Rey es una oportunidad que se puso en el camino y que hemos aprovechado entre todos. Es un evento extraordinario, que está creciendo como todo el voleibol en España. Esta edición en València, en este pabellón histórico como es la Fuente de San Luís, y con todo lo que se está organizando alrededor, va a ser un gran paso adelante para el deporte. Para València, recibir un evento de este tipo por primera vez es una verdadera ilusión», ha afirmado.

Por último, el diputado de Deportes de la Diputación de Valencia, Pedro Cuesta, ha subrayado la dimensión del torneo. «Como cualquier final de esta índole deportiva, para nosotros es un orgullo. Turísticamente, también es muy importante para la ciudad y la provincia. Estoy convencido de que tendremos a un equipo valenciano en esta final», ha indicado.

La Fonteta, epicentro del voleibol español

En este encuentro participaran los ocho mejores equipos de la Superliga Masculina que, al término de la primera vuelta, lucharán por el primer título de 2026. En las tres últimas ediciones se han registrado asistencias superiores a las 4.000 personas, y se espera que en València se alcance e incluso se supere esa cifra. El equipo local, Conqueridor, ha estado presente en las dos últimas ediciones y podría ejercer de anfitrión también en esta ocasión.

La organización prevé un «ambiente excepcional, con la presencia de ocho aficiones que aportarán colorido y espectáculo a un torneo que promete emociones fuertes tanto dentro como fuera de la pista».