El Consorcio de Bomberos de Valencia refuerza la protección en urbanizaciones con alto riesgo de incendio El presidente del CPBV y diputado provincial de Medio Ambiente visita en Moixent la zona que sufrió un fuego el pasado mes de agosto

R. D. Moixent Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:59

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia (CPBV) refuerza la protección de las urbanizaciones con alto riesgo de incendio. Su presidente, Avelino Mascarell, ha visitado este miércoles junto al alcalde de Moixent, Guillermo Jorques, la urbanización Cumbres de Valencia, para comprobar el estado de la interfaz forestal ejecutada por las brigadas forestales que fue esencial para las tareas de extinción del fuego declarado en la zona el pasado mes de agosto.

Mascarell ha explicado que «las zonas residenciales rodeadas de masa forestal son la máxima prioridad en la estrategia de prevención que llevan a cabo las brigadas del Consorcio para reducir el riesgo de propagación de incendios». También ha subrayado que «el objetivo es anticiparse al fuego, garantizando, en primer lugar, la seguridad de las personas, a través también de la protección de las infraestructuras, y del patrimonio urbano y natural».

Por su parte, el alcalde ha señalado que «en Cumbres de Valencia hay unas trescientas viviendas, en las que habitan personas durante todo el año, pero que presenta un mayor nivel de población en verano». Jorques ha aprovechado la ocasión para trasladar a Mascarell «el agradecimiento del pueblo de Moixent por la profesionalidad con la que se actuó desde el Consorcio, no solo en respuesta al fuego que se inició a pocos metros de las viviendas, sino sobre todo por todo el trabajo previo en la zona que permitió controlar el incendio en muy poco tiempo». En este sentido, el primer edil ha incidido en «la importancia del mantenimiento para que las infraestructuras de prevención mantengan su efectividad» y ha solicitado que «en la medida de lo posible se valore la posibilidad de hacer repasos cuando la vegetación vuelva a crecer».

A este respecto, el diputado ha recordado que, además de las actuaciones que puedan llevar a cabo las brigadas del Consorcio, desde el área de Medio Ambiente de la Diputació de Valencia, cada año, se abren a los pueblos líneas de subvenciones para trabajos e inversiones de gestión forestal y espacios naturales, además del Pla Obert d'Inversions de la Diputación, a través del cual se pueden diseñar y ejecutar proyectos de planificación, ordenación y gestión forestal municipal.

Dos años de trabajo

En total, las brigadas forestales de la entidad dependiente de la Diputació de València permanecieron 22 meses en el entorno de Cumbres de Valencia realizando tareas de silvicultura preventiva con el objetivo de reforzar la seguridad y mejorar las condiciones de accesibilidad ante posibles emergencias. El proyecto incluía trabajos de repaso y adecuación de la faja perimetral, especialmente en los sectores más complejos del perímetro, donde confluyen los barrancos de Falaguera y Urreps, caracterizados por fuertes pendientes que alcanzan entre el 30 y el 70 por ciento.

Durante las distintas fases de actuación, que se extendieron desde febrero de 2022 hasta diciembre de 2023, se ejecutaron aperturas de caminos forestales y tratamientos de vegetación conforme a las directrices técnicas del Plan de Demarcación y los modelos de combustible establecidos para este tipo de zonas.

«Las intervenciones en las áreas de interfaz son esenciales tanto para las labores puras de extinción que llevan a cabo los efectivos del Consorcio, como también para favorecer el acceso de los vehículos de emergencia cuando se declara un incendio», ha remarcado Avelino Mascarell, que ha recordado que «las brigadas forestales trabajan durante todo el año para minimizar el impacto del fuego, creando líneas de defensa y discontinuidades en la masa forestal que son claves para la estrategia de intervención de los bomberos, cuando cada minuto es esencial para proteger tanto a las personas como al entorno natural».