La concejala popular Carmen Cambra renuncia a su acta en el Ayuntamiento de Ontinyent por motivos personales

La concejal del Partido Popular de Ontinyent, Carmen Cambra, ha presentado su renuncia al acta de concejal en el Ayuntamiento de Ontinyent. La que fuera número dos de la candidatura encabezada por Rafa Soriano en las elecciones municipales de 2023, ha tomado esta decisión, asegura, «después de meditarlo mucho».

«No ha sido nada fácil, porque ser concejal del Ayuntamiento de Ontinyent es todo un orgullo y un honor, pero por motivos personales me está resultando muy difícil atender como me gustaría las obligaciones que comporta este cargo», manifiesta la edil popular.

Pese a su renuncia, Cambra asegura que mantiene su apoyo al proyecto de los populares porque cree que es el partido «que más puede ofrecer a nuestra ciudad».

Desde el PP destaca que su profesión como Integradora Social le ha hecho durante este tiempo sensibilizarse con las cuestiones sociales e impulsar diferentes iniciativas en el pleno municipal. Entre ellas, destacan la petición de ubicar una Unidad Específica en Centro Ordinario (UECO) en Ontinyent, la apertura de los servicios de la UCA (Unidad de Conductas Adictivas) y la USMIA (Unidad de Salud Mental Infantil y Adolescente), así como la instalación de baños inclusivos durante los actos de gran afluencia para garantizar la atención a todas las personas.

«Estoy satisfecha con el granito de arena que he podido aportar durante mi paso por el Ayuntamiento. Quedan muchas cosas pendientes, dependientes del gobierno municipal y otros órganos competentes en dicha materia, que espero que se atiendan. Como siempre he dicho, los servicios sociales son esenciales para que nuestra sociedad sea más inclusiva, participativa, donde todo el mundo tiene su sitio y por ello se requieren más recursos, porque atender las necesidades en todos los ámbitos de las personas es prioritario para que crezcamos como una sociedad plural, solidaria e igualitaria», afirma la aún edil popular.

Nueva edil: Cristina García

Con su renuncia, cederá el testigo a la siguiente miembro de la lista del Partido Popular en las elecciones de 2023, Cristina García Retamero, afiliada de la formación que asumirá el cargo de concejal por primera vez.

Desde el Partido Popular de Ontinyent destacan su labor en el Ayuntamiento. «No podemos estar más satisfechos con todo el trabajo que ha realizado nuestra compañera Carmen durante el tiempo que ha estado en el Ayuntamiento. Nos entristece su decisión, aunque la comprendemos, porque ha sido una parte fundamental del equipo y lo seguirá siendo, ahora desde otra posición», han señalado fuentes de la formación.

La renuncia será formalizada en el pleno ordinario del mes de octubre, por lo que Carmen Cambra continuará asistiendo a los actos oficiales previstos, incluido el del 9 de octubre, y participará todavía como miembro del Grupo Municipal Popular hasta ese momento. Posteriormente, el Ayuntamiento notificará la vacante a la Junta Electoral de Zona de Ontinyent, que expedirá la credencial a la nueva edil para su toma de posesión.