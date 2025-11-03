Compromís presenta alegaciones a la modificación de la ordenanza de recogida de basura La formación nacionalista valenciana reitera, como ya dijo en el pleno municipal, la necesidad de ampliar las bonificaciones

R. X. L'Alcúdia de Crespins Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:02

Compromís per l'Alcúdia de Crespins ha presentado alegaciones a la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, aprobada inicialmente por el pleno municipal del miércoles de la pasada semana.

Las alegaciones, formuladas al amparo del derecho de participación ciudadana, cuestionan distintos aspectos de la modificación de la tasa, destacando principalmente su impacto económico y la falta de consulta previa a la ciudadanía.

Compromís considera que la subida de la tasa supone un incremento desproporcionado para las familias con menos recursos, «en un contexto de encarecimiento generalizado del coste de vida». La medida, señalan,«carece de un estudio de impacto social» que evalúe sus consecuencias sobre los colectivos más vulnerables y los pequeños comercios locales.

Otro de los puntos de las alegaciones es la insuficiencia de las bonificaciones previstas. Aunque la nueva ordenanza contempla una reducción del 25% para hogares en riesgo de exclusión social, personas con discapacidad a partir del 34% y familias con enfermedades raras, se solicita que dicho beneficio se amplíe a otros colectivos que también atraviesan situaciones de vulnerabilidad, como familias numerosas, monoparentales, pensionistas con ingresos mínimos, desempleados de larga duración, personas que viven solas o con discapacidad a partir del 33%.

Los alegantes proponen además que se estudie la posibilidad de aplicar tramos progresivos de la tasa en función del nivel de renta. Asimismo, se critica que el expediente municipal no haya incluido una consulta pública previa, dado que «afecta directamente a todos los hogares y empresas del municipio» y que debería haberse promovido un proceso de participación vecinal y transparencia.

Finalmente, se solicita al pleno del Ayuntamiento que revise los criterios sociales y económicos de la tasa antes de su aprobación definitiva, que amplíe los supuestos de bonificación y que mantenga los importes actuales hasta la realización de un estudio de impacto social.