Compromís per Ontinyent se suma a las críticas por los recortes en el Centro de Formación de Adultos Sant Carles La formación nacionalista insta al gobierno de Ens Uneix a hacer valer «el peso político del que presume» ante la Conselleria o estudiar soluciones que no dejan en la calle a cientos de alumnos

El grupo municipal Compromís per Ontinyent ha lamentado la pérdida de los cursos del Centro de Formación de Personas Adultas Sant Carles, fruto del cambio normativo de la Conselleria de Educación y la inacción del gobierno municipal. El portavoz de la formación, Nico Calabuig, ha denunciado que la situación provoca un impacto muy grave en la formación y socialización de cientos de personas de diferentes edades, y supone un paso atrás preocupante en la oferta educativa pública de la ciudad.

En palabras de Nico Calabuig, «consideramos muy injusto que cientos de alumnos no puedan disfrutar de diferentes cursos por la forma de gestionar del Partido Popular en la Generalitat Valenciana, y la dejadez del gobierno municipal de Ens Uneix en la búsqueda de soluciones».

Al respecto, ha recordado que la nueva normativa autonómica ha dejado de considerar como oferta formativa este tipo de cursos, provocando su progresiva reducción y desaparición, acompañada de un recorte de profesorado. En ese sentido, la plantilla ha pasado de 15 profesores y profesoras el año pasado, a 9 este año. «Un ataque más a la educación pública».

«Ante esta situación, sería deseable que el gobierno municipal diera pasos adelante contundentes. De hecho, la dirección del centro hace dos años que expuso las previsibles consecuencias del cambio de normativa, y el alcalde, el concejal de Educación y el gobierno de Ens Uneix no han aprovechado el tiempo para presionar a la Generalidad del PP, ni para ofrecer una solución imaginativa desde el Ayuntamiento», ha denunciado.

El jefe de la oposición ha atacado a Ens Uneix por lo que considera «tibia postura» ante la situación. «Reiteradamente hemos visto declaraciones del alcalde y otros dirigentes de Ens Uneix defendiendo los pactos con el PP argumentando que lo hacen por el bien de Ontinyent. Resulta evidente que esta situación perjudica a nuestra ciudad debido a las políticas del gobierno de Mazón. Este gobierno municipal presume siempre de su peso político para condicionar la política valenciana y las decisiones del PP. Les pedimos que sean consecuentes y actúen en defensa de la educación pública de Ontinyent», ha criticado.

