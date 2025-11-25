Compromís denuncia la subida de la tasa de la basura hasta los 136 euros para 2026 en Ontinyent Acusan al gobierno de Ens Uneix de «triplicar» el importe de la tasa en dos años sin que haya «una mejora real» en el servicio

Ontinyent Martes, 25 de noviembre 2025

El grupo municipal Compromís per Ontinyent ha denunciado la subida constante de la tasa de la basura por parte del gobierno local de Ens Uneix, con mayoría absoluta, que en 2026 se situará en 136 euros, así como la «opacidad informativa» al no explicar la subida de forma detallada.

El concejal Gabriel Portero ha recordado que la tasa sube por cuarto año consecutivo, «triplicando el importe que el vecindario de Ontinyent pagaba en 2023, aunque en estos momentos todavía no se ha producido mejora real alguna en el servicio». El concejal también ha destacado que la única bonificación que se ha anunciado por ahora no se aplicará hasta el primer recibo de 2027, año de las Elecciones municipales.

En palabras de Gabriel Portero, «en cuatro años, Ens Uneix ha triplicado la tasa para todo Ontinyent por igual, sin importar quién separa y recicla bien sus residuos, ni cuántas personas viven en cada casa». «Desde Compromís hace más de un año que le reclamamos al gobierno municipal un modelo más justo, que contemple la aplicación de bonificaciones. Durante todo este tiempo, Ens Uneix se ha desentendido y se ha dedicado a repartir culpas, señalando como responsable al gobierno de España. Mientras tanto, el gobierno municipal ha avanzado poco en el desarrollo de bonificaciones, que es lo que le encomienda la Ley 7/2022 a los ayuntamientos», lamenta.

Portero también ha subrayado que «después de nuestra insistencia al respecto», recientemente han anunciado una bonificación para la tasa, del 20%, por la separación de los residuos orgánicos. Pero subraya que se ha hecho para tapar la nueva subida del recibo, además de que no se aplicará hasta el primer recibo de 2027, «casualmente el año de elecciones municipales».