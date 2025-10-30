Ontinyent devolverá en 2027 el 20% de la tasa de la basura a quienes reciclan El nuevo sistema puerta a puerta permitirá premiar a quien haga un buen uso del sistema

R. X. Ontinyent Jueves, 30 de octubre 2025, 16:04

El Ayuntamiento de Ontinyent aprueba una modificación de la cuota de la tasa de la basura para 2026 que contempla la devolución del incremento previsto en las familias que reciclan, en el siguiente ejercicio.

La medida, vinculada a la implantación del nuevo sistema de recogida puerta a puerta, permitirá que se pueda aplicar el modelo de «pago por generación», que premiará a los vecinos y vecinas que separan correctamente sus residuos con descuentos en el recibo.

Según ha explicado el concejal de Hacienda, Juan Pablo Úbeda, en el plenario de este jueves, «a partir del nuevo sistema de pago por generación que se implantará en 2026, lo que vamos a hacer es a todos aquellos vecinos y vecinas que lo hagan bien es bonificarles el primer recibo de 2027. Por tanto, esta bonificación lo que quiere es premiar a aquellos vecinos y vecinas que hagan bien su labor, que seguramente será la mayor mayoría de la población de Ontinyent, y también damos cumplimiento a la ley impulsada desde la Unión Europea y aprobada por el gobierno de España».

En Ontinyent, este recibo experimentará un incremento del 20% en 2026 por situarse en una media de 126 euros anuales. Sin embargo, con la modificación que se aprobará en el pleno, ese incremento se devolverá en 2027 a aquellos domicilios que participan activamente en la recogida selectiva. La devolución se calculará sobre la tarifa anual de 2026 y se aplicará de una sola vez en el primer recibo de 2027.

Podrán beneficiarse de este descuento las familias que utilicen el servicio de recogida de orgánica al menos 35 días entre su puesta en marcha (prevista para el 1 de julio de 2026) y el 31 de diciembre de ese año, siempre que el contenedor no presenta elementos impropios de otras fracciones.

En el caso de los edificios con recogida comunitaria y más de 10 viviendas, el mínimo se establecerá en 60 días de uso del servicio, mientras que para las áreas de aportación el criterio será haber registrado un mínimo de 60 vaciados del contenedor de orgánica durante el mismo período. Igualmente, las personas que practican el autocompostaje doméstico podrán acogerse a la reducción en las mismas condiciones.

El nuevo sistema puerta a puerta incluirá cubos con chips que permitirán identificar cada vivienda y medir la cantidad y tipos de residuos que genera, lo que permitirá ajustar mejor el coste del servicio y garantizar una mayor eficiencia. Además, se espera reducir hasta un 60% la cantidad de basura que se enviamos al vertedero. Desde el Consistorio se ha insistido también en la necesidad de que el Consorcio de Residuos (COR) adapte sus tarifas al volumen real de residuos generados por cada municipio.

Temas

Ontinyent

Residuos