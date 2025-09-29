Compromís denuncia la falta de profesorado en la Escuela de Adultos de Canals y reclama soluciones urgentes El concejal de Educación asegura que una de las plazas está en proceso de adjudicación y la otra, debido a una baja, la están gestionando a través de las bolsas de otros municipios

Canals Lunes, 29 de septiembre 2025

Compromís por Canals denuncia que la Escuela de Personas Adultas continúa con aulas cerradas para muchos de sus grupos, aunque las clases estaban previstas para el 15 de septiembre, debido a la falta de profesorado. «Actualmente no está claro cuándo podrán empezar, lo que supone un retraso importante para cientos de personas que habían hecho la matrícula con ilusión y que ven cómo su derecho a formarse queda en el aire», denuncia la formación.

En concreto, los afectados son los cursos de valenciano, los grupos de castellano para recién llegados, las clases de informática de mañana y por la tarde o los grupos para obtener el Graduado en ESO aún no se han puesto en marcha por la falta de profesorado.

Compromís por Canals señala como responsables tanto a la Conselleria de Educación, dirigida por el popular José Antonio Rovira, como al Ayuntamiento de Canals, gobernado por el PP. «Lo que está pasando es muy grave. Hablamos de personas que quieren estudiar, sacarse la ESO y mejorar su vida, y el Ayuntamiento del PP no logra que el gobierno de Mazón nos dé lo que nos corresponde. De nada sirve que se reúnan o llamen a Conselleria, si después no obtenemos un resultado concreto, ni siquiera cuando el gobierno de la Generalitat es del mismo signo político que el de Canals. Y si no les hacen caso desde la Generalitat, es necesario que el Ayuntamiento dé una respuesta propia inmediata», ha declarado Dídac Egido, concejal de Compromís.

Compromís reclama que el PP y el alcalde Nacho Mira asuman su responsabilidad y dan una respuesta de forma urgente. «Gestionar es adelantarse a los problemas, y el abandono a nivel de Generalitat no debería impedir actuar de forma proactiva por parte del Ayuntamiento».

Desde el Consistorio, el concejal de Educación, Edu Badal (concejal de Suma't, socio de gobierno del PP), niega la crítica de que no se está actuando y asegura que, por una parte, la Conselleria tiene abierto el proceso de contratación para cubrir una de las plazas, que se tuvo que demorar debido a un incidente ajeno al procedimiento.

«Llamamos al secretario autonómico de de Educación, Daniel MacEvoy, para expresar las circunstancias de Canals y nos dijo que estuviésemos tranquilos, que sí que que venía un profesor y otro con carácter itinerario que compartíamos con l'Alcúdia de Crespins», explica.

Por otra parte, hay otra profesora que está de baja que, según apunta Badal quieren cubrir con la bolsa de otro municipio. «Vamos a sustituirla a través de un convenio con otra bolsa de otro municipio», señala, por lo que espera que en breve esté todo el personal.