Planta del colegio cerrada. LP

Compromís acusa a Mazón de paralizar las obras en un colegio de Sueca donde se cayó parte del techo

El conseller de Educación asegura que están en contacto con el Ayuntamiento para solucionar los problemas del CEIP Cervantes

A. T.

Alzira

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:35

La comunidad educativa del CEIP Cervantes de Sueca salió a la calle el miércoles para protestar por el mal estado del centro. A causa de las últimas lluvias parte del techo se desprendió y la planta superior tuvo que ser desalojada y reubicar a los niños en otra instalación municipal. Ante estos hechos, el portavoz de Educación de Compromís en Les Corts, Gerard Fullana, se ha dirigido directamente a Carlos Mazón en el Pleno de Les Corts de este jueves de forma literal con estas palabras: «El martes se cayó el techo de la escuela Cervantes de Sueca, has paralizado esta obra y has votado aquí en contra de dotarla de presupuesto, pero tú has presupuestado tres millones de euros a dedo para hacer un edificio nuevo para la Cámara de Comercio de Alicante, el lobby del PP donde estás en excedencia. ¿Tienes alguna prioridad que no seas tú?».

Al diputado de Compromís no le ha contestado directamente Mazón, lo ha hecho el conseller de Educación, únicamente para decir que están en contacto con el Ayuntamiento de Sueca.

Según Gerard Fullana, «es una vergüenza que hayan paralizado y retrasado durante tanto tiempo la tramitación de las obras en el Cervantes. Tienen que pasar desastres como el del martes para que reaccionen, pero todavía no han dicho que vayan a solucionar el problema de la estructura, del techo, la necesaria ampliación de aulas de 2 años y la construcción de un gimnasio».

En mayo se aprobó el presupuesto de la Generalitat de 2025 con los votos de PP y Vox. Compromís había pedido que se incluyeran los fondos económicos necesarios para hacer las obras en el CEIP Cervantes de Sueca y los dos partidos de derecha y extrema derecha votaron en contra.

Compromís presentará una batería de propuestas parlamentarias exigiendo y reiterando esta actuación en el CEIP Cervantes de Sueca porque «la Generalitat tiene que garantizar la seguridad de las instalaciones y Mazón, de nuevo, está actuando de forma negligente. Exigiremos una respuesta inmediata y, evidentemente, en un próximo gobierno de la Generalitat de izquierdas y progresista, esta obra será una prioridad absoluta».

