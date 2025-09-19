Comienza las obras de remodelación del Jardí del Bes de Xàtiva El proyecto, con un presupuesto de más de 550.000 euros, permitirá la accessibilidad del espacio y resolver problemas de acumulación de agua

R. D. Xàtiva Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:29

Las obras de remodelación del Jardí del Bes de Xàtiva han comenzado esta semana. Esta actuación se ejecuta a través del taller de empleo de la Escuela Taller gracias a una subvención de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. El presupuesto global asciende a 549.528 euros.

El objetivo del proyecto, que está previsto que continúe en próximas fases, es lograr una mejor accesibilidad al jardín. También persigue poner fin a los problemas de acumulación de agua que se producen en época de lluvias.

Las actuaciones previstas incluyen el nivelado de la tierra y estabilización de sendas, la construcción de un muro de hormigón para ampliar el paseo junto al lavadero y la formación de una rampa de acceso desde la zona del lavadero al jardín. Además, se procederá a la recolocación y reparación de los bordillos existentes, a la construcción de canaletas de desagüe y arquetas, a la instalación del bombeo y tuberías para el sistema de riego y al aporte de tierra vegetal fertilizada. Los trabajos se completarán con la limpieza de los muros existentes y la colocación de cartelería con poesías del autor Attilio Bruschetti e información sobre los usos del jardín.

El taller de empleo cuenta con 20 alumnos trabajadores, distribuidos en dos grupos de 10 participantes. El primer grupo trabaja con certificados de operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas y de fábricas de albañilería; mientras que el segundo se centra en operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización, y revestimientos con piezas rígidas por adherencia en construcción.

Esta intervención supone la segunda fase de este taller de empleo. De febrero a agosto los participantes realizaron la primera etapa de formación, y ahora aplican los conocimientos adquiridos en su labor práctica de mejora y puesta en valor del Jardí del Bes.

