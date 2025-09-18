El colegio de Llombai pide desdoblar dos grupos al superar la ratio de alumnos establecida por Educación La Ampa denuncia la falta de respuesta de la Inspección educativa y los problemas que sufren los estudiantes y docentes por contar con un excesivo número de alumnos

A. T. Alzira Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:03 Comenta Compartir

Las familias del CEIP Sant Francesc de Borja de Llombai piden a la Conselleria de Educación el desdoblamiento de dos grupos de Primaria que superan el ratio de 25 alumnos que marca la normativa. Después de dos semanas lectivas, la Ampa del centro lamenta que no haya respuesta por parte de inspección.

Uno de los grupos cuenta con 27 alumnos matriculados y otro con 29. Ambos grupos, además, tienen una gran cantidad de alumnado con necesidades especiales de aprendizaje y alumnado recién llegado con desconocimiento de las dos lenguas cooficiales, circunstancias que agravan la situación para el alumnado y para la actual plantilla de maestros que está atendiendo cómo puede las carencias de personal.

El centro goza de mucho prestigio en la comarca por contar con un aula UECO, aula de 2 años y servicios de escuela matutina, comedor con cocina propia y extraescolares integradas en el mismo recinto.

Las familias, el Ayuntamiento y el centro educativo se han puesto en contacto con inspección educativa de manera reiterada sin recibir por el momento ninguna respuesta. Las comunicaciones con Conselleria empezaron el pasado mes de junio y han sido reiteradas en los últimos tres meses sin que la insistencia diera ninguna fruto.

Desde la dirección del centro y desde la AMPA recuerdan que no desdoblarse es «ilegal» y además ya está teniendo una repercusión negativa para los grupos afectados que no pueden recibir la atención adecuada por parte de los docentes.

Temas

Llombai

Educación