Alzira limpiará los solares de la zona de Tulell ante las quejas de las comunidades educativas El Ayuntamiento mantiene una reunión con representantes de los centros y las asocicaciones de familias para tratar la problemática por la proliferación de basura y vegetación en las parcelas

A. Talavera Alzira Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:32

La zona de Tulell iba a ser el área de expansión de la ciudad de Alzira. Sin embargo, las nuevas construcciones comenzaron a apostar por otros puntos de la ciudad y en esta zona se quedaron decenas de solares abandonados. Un problema agravado ya que Tulell cuenta con diferentes centros educativos, de todos los niveles, que se encuentran rodeados de parcelas llenas de vegetación y basura.

El nuevo curso escolar ha comenzado con esta imagen y con las quejas de las comunidades educativas por la falta de limpieza y los problemas de salubridad que pueden generar estos solares. Varias Ampas de la zona presentaron escritos al Consistorio solicitando la limpieza de estos terrenos privados que incluso invaden las aceras y vía pública debido a la frondosidad de la vegetación.

Ante la falta de respuesta, familias del CEIP Tirant lo Blanch acudieron una tarde a limpiar los solares que son zona de paso hacia la escuela y retiraron 8 bolsas llenas de estiércol y recogieron tablones de madera con clavos oxidados que estaban esparcidos por el solar.

Ante esta situación este miércoles se ha mantenido una reunión entre el Ayuntamiento y representantes de los centros educativos que han expuesto su malestar.

El concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, ha explicado que al tratarse de parcelas privadas, la obligación de mantenerlas en buen estado es de los propietarios, el Ayuntamiento no puede actuar libremente sobre ellas. Se debe hacer requerimiento para que las limpian (unos 3 meses de tramitación) para poder dictar orden de ejecución subsidiaria y abrir el proceso de contratación de la obra. Esto se suele hacerse cada primavera, pero este año se ha llegado a inicio de curso con una situación de abandono total.

Andrés Gomis, ha comentado que dada la dificultad para contactar con los propietarios y conseguir que actúen, se está redactando una nueva ordenanza que fijará fechas en las que les solares tendrán que estar limpios para garantizar que durante el curso escolar se mantengan en condiciones, y que establezca sanciones importantes en caso de no cumplir las obligaciones. Así, si llega la fecha marcada y no se ha actuado, el Ayuntamiento de Alzira podrá iniciar el procedimiento de ejecución subsidiaria.

Además, anunció que en la junta de gobierno local de hoy se ha aprobado la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento de la limpieza de todos los solares del calle Profesor Bernat Montagud.

El concejal Enrique Montalvà ha invitado a llamar al servicio de limpieza, FOVASA, si se detecta cualquier desperfecto en vía pública y parcelas municipales, también si se detectan plagas o conductas incívicas (descarga de residuos no autorizados en la vía pública).

