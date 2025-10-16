El colegio de Alginet arrasado por el tornado estará reconstruido para el curso 28-29 El centro cambiará de ubicación para reducir el riesgo de inundación y Educación presenta el proyecto básico cuyas obras podrán comenzar en junio del próximo año

A. Talavera Alzira Jueves, 16 de octubre 2025, 13:15 Comenta Compartir

El colegio CEIP Blasco Ibáñez de Alginet es uno de los centros educativos que se deben reconstruir tras la dana debido a los graves desperfectos que sufrió el 29-O. Sin embargo, en su caso los daños fueron provocados principalmente por el tornado que azotó esta localidad.

Desde aquel momento el colegio permanece clausurado y los alumnos trasladados a aulas prefabricadas en el Hort de Feliu a la espera de que el edificio sea reconstruido. Tras realizar diferentes valoraciones ya se determinó que el nuevo centro cambiaría de ubicación para reducir el riesgo de inundación ya que actualmente está ubicado junto a un barranco.

Ahora se ha dado un paso más y se ha presentado el proyecto básico por parte de la Conselleria de Educación. La alcaldesa y edil del área, Elia Ferrer, junto al arquitecto municipal presentó a la comunidad educativa este documento para informar del avance en el futuro colegio Blasco Ibáñez.

«Estamos contentos porque cubre todas las deficiencias que tenía el antiguo colegio. Ahora pedimos que se cumplan los plazos y que el centro pueda estar abierto para el curso 28-29», comenta la alcaldesa de Alginet.

Y es que tras la presentación del proyecto básico se espera que en diciembre esté listo el de ejecución para tramitar la licitación y poder comenzar las obras en junio de 2026. Todavía habría que esperar dos cursos más para que los alumnos se incorporaran al nuevo edificio que se construirá en la zona norte de la localidad.

El nuevo colegio mantendrá la capacidad actual, con dos líneas, y tendrá seis aulas para Infantil, doce para Primaria y otras clases para especialidades. Unas instalaciones que mejorarán las actuales ya que el edificio que quedó dañado por el tornado tenía más de 60 años.

La Conselleria de Educación cuenta con un presupuesto superior a los ocho millones para estas obras que se llevarán a cabo en la zona conocida como del centro de día y que pese a estar también cerca del barranco de la Forca están en un terreno más elevado para proteger de futuras inundaciones.