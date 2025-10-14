Alginet, preparado para las actuaciones de mayor envergadura

A. Talavera Alginet Martes, 14 de octubre 2025, 02:41 Comenta Compartir

Aquel fatídico 29 de octubre la dana dejó, además de registros de lluvia históricos en varios puntos de la provincia de Valencia, el paso de varios tornados con picos de más de 135 kilómetros por hora. Este huracán se focalizó en la RiberaAlta afectando a Carlet, Benifaió y Alginet. En este último municipio los daños fueron enormes tanto en instalaciones municipales como en edificios privados y todavía son visibles, por ejemplo, en el polideportivo.

Su reconstrucción costará 7,2 millones de euros ya que el viento destrozó la cubierta de la piscina, el pabellón y gran parte de las instalaciones deportivas. Tras realizar varios requerimientos en el proyecto presentado por el Ayuntamiento finalmente será aprobado este mes para iniciar la tramitación para su ejecución.

También la Casa Consistorial, la iglesia o los árboles de varias avenidas sufrieron el golpe de los tornados que sorprendieron a Alginet en medio de la dana.

22,1 millones otorgados por el Ministerio de Política Territorial

Estos desperfectos se unieron a los de las inundaciones ya que varios barrancos que pasan por el casco urbano se desbordaron durante aquel día.

En las próximas semanas comenzarán las obras para reparar las calles del municipio y de las urbanizaciones. Unos dos millones serán necesarios para recuperar el estado de estas vías.

Otro de los proyectos más importantes de recuperación en Alginet se realizará en el alcantarillado que colapsó en algunos puntos por la cantidad de agua y barro que fueron arrastrados. Esto está provocando que en las zonas bajas del municipio el agua se acumule rápidamente en las calles al no funcionar de forma correcta la red de saneamiento. Esta actuación está de nuevo en redacción para incluir la separación de las aguas pluviales de las residuales, un aspecto que en un primer momento no fue aceptado por el Ministerio para la Transición Ecológica, administración que financia estos trabajos, y que era demandada por los municipios afectados. Al cambiar el criterio, Alginet está introduciendo modificaciones y el proyecto tendrá una inversión de más de seis millones de euros.

«Para que esté todo igual que antes de la dana se necesitarán más de cinco años según calcularon los técnicos de Tragsa», comenta la alcaldesa de Alginet, Elia Ferrer.

Y es que aunque se han realizado una gran cantidad de trabajos de emergencia, se trata de las actuaciones de menor envergadura, a partir de ahora comienzan las obras más complejas y que requieren mayor tramitación y tiempo de ejecución.

«Soy consciente que la reconstrucción va a tardar porque la Administración tiene sus plazos . Hemos recibido una inyección muy grande de dinero y tenemos que gestionarlo bien», añade la alcaldesa que recuerda que sólo del Ministerio de Política Territorial cuentan con 22 millones cuando el presupuesto total del municipio asciende a 14. «Los municipios no tenemos capacidad administrativa para gestionar tanto dinero», reconoce la edil al igual que otros de sus compañeros.

Una de las obras complejas es la del colegio Blasco Ibáñez que fue arrasado por la dana y tiene que ser reconstruido completamente. Educación ha decidido trasladarlo al estar ubicado junto a un barranco y mientras tanto los alumnos acuden a las aulas prefabricadas en el Hort de Feliu ya que las obras tardarán varios años en finalizar.

Alginet también tiene pendiente solucionar la problemática de los barrancos que cruzan el casco urbano. Hasta ahora han sido limpiados y recuperados pero el municipio quiere un plan para desviarlos y así reducir el riesgo de inundación. Un proyecto que todavía no se contempla. «Nosotros los limpiamos pero necesitamos que entre maquinaria pesada para tenerlos en mejor estado», apunta Ferrer.

Reparaciones en Benifaió

Benifaió fue otra de las localidades afectadas por los tornados el día de la dana. En su caso los daños fueron menores pero causaron la caída de árboles de grandes dimensiones en la plaza de la Estación y problemas con el suministro eléctrico. Además, la A-7 a su paso por Benifaió sigue en proceso de recuperación.