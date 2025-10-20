El club Natación de La Costera, referente en formación acuática infantil La Federación Valenciana reconoce el compromiso de la entidad con el deporte base mientras ésta recuerda la necesidad urgente de contar con una piscina cubierta en Canals

El Club de Natació de la Costera volvió a escribir una página en su historia durante la IV Gala de la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana (FNCV). En este evento, que reunió a los mejores deportistas y clubes de la temporada 2024/2025, la entidad fue reconocida como referente en formación acuática infantil, consolidando su compromiso con el deporte base.

Los grandes protagonistas de la velada fueron los prebenjamines, que se proclamaron primeros clasificados de toda la Comunidad Valenciana. Este premio no depende del número de nadadores, sino de los resultados de los más destacados de cada edad, lo que

hace aún más especial este reconocimiento. No obstante, el club puede presumir de ser el que cuenta con más prebenjamines de toda la comunidad, símbolo de la confianza de las familias y del trabajo constante del equipo técnico.

«Este reconocimiento pertenece a todos: a nuestros pequeños nadadores, a sus familias y a los entrenadores que día a día ponen el corazón en cada brazada», señalaron desde la dirección del club.

Un club que recuerda que el esfuerzo de sus nadadores no se limita solo a los resultados deportivos, sino que los prebenjamines están entrenando actualmente en un único carril de 25 metros y los más pequeños lo hacen en una piscina de sólo 16 metros. «A pesar de estas limitaciones, el club continúa cosechando éxitos y formando deportistas con pasión y valores», subrayan.

Por ello, desde la entidad recuerdan la necesidad urgente de contar con una piscina cubierta en Canals, una reivindicación histórica que permitiría al club seguir creciendo y ofrecer a sus nadadores las condiciones que merecen.

«Somos el único club de toda la Comunitat que entrena en estas circunstancias. Nada nos para, pero tenemos todo para ser más y no podemos serlo porque no tenemos piscina», denuncian.

El mérito y la constancia también se reflejan en la trayectoria individual de Agustí García, nadador máster y actual secretario del club, quien fue galardonado con el primer premio en la categoría +50 de la Liga de Aguas Abiertas de la Comunidad Valenciana. Un reconocimiento merecido a su esfuerzo y dedicación. Con estos logros, el Club de Natació de la Costera reafirma su lema: 'Nadadores que hacen mucho más que nadar'.

