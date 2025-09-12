El Club Natació La Costera exige una piscina cubierta en Canals Denuncia que llevan esperando 35 años y la falta de instalaciones adecuadas está generando «un colapso sin precedentes en la comarca»

B G. Canals Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:20 Comenta Compartir

El Club Natació La Costera dice «basta». Asegura no aguantar más y exige una reivindicación histórica tanto de los miembros del club en particular como del vecindario de Canals: una piscina cubierta municipal.

En un comunicado, la entidad asegura que después de 35 años de espera, «la falta de instalaciones adecuadas está generando un colapso sin precedentes en toda la comarca, afectando a centenares de deportistas y familias».

Insisten en que el club lleva tres décadas y media teniendo que reinventarse para poder sobrevivir: primero desplazándose a Gandia o Valencia para entrenar y practicar la natación luego teniendo que dividir grupos y buscar soluciones para poder continuar con las instalaciones, además de tener que abonar tasas por el uso de los carriles cuando comenzaron habilitarse instalaciones en la comarca.

«Ni las adversidades, ni el covid, ni la falta de instalaciones han frenado el crecimiento del club, que hoy cuenta con 392 usuarios activos», aseguran y recuerdan que actualmente tiene que entrenar repartidos en tres piscinas: una de 20 metros a 15 kilómetros de Canals; la de Les Pereres en Xàtiva de 25 metros (a 10 km) y la de 16 metros en Canals.

Subrayan que además, se han cerrado infraestructuras como la piscina del gimnasio Avanza Fitness en Xàtiva, además de la clausura temporal de la del polideportivo de Ontinyent por obras durante 18 meses. Lo que ha provocado un colapso sin precedentes en toda la comarca.

«Las piscinas municipales de Xàtiva, Genovés y l'Olleria no dan abasto. Los deportistas se aprietan en calles saturadas, los clubes se ven obligados a compartir espacios mínimos y los entrenamientos de competición se resienten gravemente», denuncian.

«Estamos agotados de buscarnos la vida fuera, de mendigar carriles y repartirnos por media comarca. Canals necesita una piscina cubierta ya. No podemos esperar más. Es una cuestión de deporte, de salud y de dignidad para nuestra ciudadanía», reclaman desde el club.