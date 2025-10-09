Cifra récord en la subasta del coto de caza de Sueca que recauda 250.000 euros Los participantes han llegado a pagar más de 20.000 euros por una replaza

A. Talavera Alzira Jueves, 9 de octubre 2025, 16:50 Comenta Compartir

La tradicional subasta del coto para la caza de aves acuáticas de este año ha conseguido recaudar en Sueca la cantidad total de 249.300 euros, una cifra, de nuevo, muy superior a la alcanzada en los últimos años, y que supone un 27'85% más que en 2024, cuando se recaudaron 195.000 euros.

El acto celebrado ha contado con la presencia del alcalde de Sueca, Julián Sáez, quien ha remarcado la «ilusión» que se respiraba en el Centro Municipal Bernat i Baldoví instantes antes de que comenzara la subasta «las collas de aficionados venían con muchas expectativas y ganas de optar a los puestos, y esto se ha notado desde el primer momento y, sobre todo, en la recaudación final. Cómo he dicho antes de empezar el acto, doy las gracias a los cazadores por mantener tan viva una tradición muy arraigada en Sueca, que comenzaron nuestros antepasados y que ha ido pasando de generación en generación«.

El alcalde ha tenido también palabras de agradecimiento para los compañeros y compañeras de la Junta de Tiradas de Sueca, «que realizan una labor impagable para que todo salga como es debido y los aficionados puedan disfrutar de la temporada de caza de aves acuáticas«.

Por su parte, la concejal responsable del Coto, Carolina Torres, ha señalado que, «después de haberse cumplido con creces las expectativas de la subasta, ahora toca continuar trabajando para corresponder a nuestro colectivo de cazadores como merece. Estamos muy satisfechos con el resultado, porque han apostado fuerte por nuestro coto, y debemos corresponder a sus expectatives, esperando que disfruten de la temporada».

Las replazas por las que se ha pujado más alto, han sido: la 10 de las nuevas en la Corretxola, con 20.800 euros; seguida de la 17 de las nuevas en l'Illa, con 13.500 euros; la 9 de las nuevas en la Corretxola, con 13.000 euros; y la Mota, con 12.100 euros. El calendario para las tiradas de aves acuáticas 2025-2026, aprobado por la Conselleria de Medio Ambiente, contempla un total de 8 tiradas en el coto de Sueca los días 29 de noviembre; 6, 13, 20 y 27 de diciembre de 2025; y 3, 10 y 17 de enero de 2026.

Temas

Caza

Sueca