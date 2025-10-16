Carlet revisará 27 kilómetros de colectores para garantizar su funcionamiento durante los temporales Los trabajos han comenzado tras firmar un convenio con la empresa pública Vaersa y se actúa en las zonas más afectadas por la dana

La Generalitat y el Ayuntamiento de Carlet han iniciado los trabajos de reparación de la red de alcantarillado afectado por las inundaciones. Esta actuación forma parte de la iniciativa puesta en marcha por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y la empresa pública Vaersa para que los consistorios puedan agilizar la contratación de emergencia de las obras necesarias tras las riadas del pasado mes de octubre.

Las primeras actuaciones se han iniciado tras la firma del acuerdo entre Vaersa y el consistorio, y tiene el objetivo de garantizar que las infraestructuras esenciales recuperen su funcionamiento de manera rápida y eficiente, evitando nuevos problemas derivados de posibles lluvias intensas.

Los trabajos se llevarán a cabo en Carlet durante 131 jornadas dedicadas a tareas de impulsión y extracción y 25 jornadas adicionales para la inspección con cámara de la red de alcantarillado. Las actuaciones se han planificado estableciendo como prioridad principal los sumideros situados en el centro histórico y en los puntos más afectados por la dana, mientras que la segunda prioridad incluye el resto de zonas del casco urbano.

En conjunto, se revisarán casi 27.000 metros de colectores, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del sistema de drenaje y prevenir nuevas incidencias en episodios de intensas lluvias.

La alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, ha subrayado que «es fundamental tener todos los colectores limpios, revisarlos con cámaras para conocer dónde se requieren actuaciones posteriores de reparación. Actuamos en una infraestructura esencial que se vio gravemente afectada por las lluvias torrenciales. La colaboración con VAERSA nos aporta el soporte técnico y los recursos necesarios para asegurar una respuesta coordinada.

Además, Sáez ha destacado que «las actuaciones priorizarán las zonas más castigadas por las inundaciones, especialmente el centro histórico, los polígonos industriales Sant Bernat y La Carrera y los puntos de mayor afectación más cercanos al río Magro, para garantizar que Carlet esté mejor preparada ante futuros episodios de fuertes lluvias».

La empresa pública Vaersa, dedicada a la gestión medioambiental y el desarrollo de tecnologías para la gestión de residuos, será la encargada de ejecutar estas contrataciones. Gracias a su intervención, se podrá simplificar la tramitación administrativa y agilizar el uso de los fondos del Gobierno, así como los propios del consistorio.

Cabe recordar que muchos ayuntamientos afectados por las inundaciones llevan meses a la espera de las subvenciones estatales, cuyo proceso se ha visto retrasado. En este contexto, la iniciativa de la Generalitat se presenta como un instrumento para responder a las necesidades inmediatas de los municipios, ofreciendo apoyo directo en la recuperación de infraestructuras críticas y en la gestión de recursos para la reconstrucción local.

Desde la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio se está acompañando a los ayuntamientos durante todo el proceso, desde la planificación hasta la ejecución de las obras. Esta colaboración busca no solo reparar los daños ocasionados por la riada, sino también reforzar la resiliencia de los sistemas de alcantarillado frente a futuros episodios de lluvia, contribuyendo a la seguridad, el bienestar y la estabilidad de las comunidades afectadas.