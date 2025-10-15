Carlet llega al 85% en los trabajos de reconstrucción para recuperarse de la riada del Magro

La crecida del río Magro puso en jaque a Carlet el día de la dana que vio como su puente, una de las principales vías ... de comunicación de la localidad, era devorado por la fuerza del agua. Casi un año después, esta infraestructura ya está reparada y su apertura el pasado mes de septiembre sirvió como símbolo de la reconstrucción en la localidad.

Una reconstrucción que avanza a buen ritmo ya que gran parte de las actuaciones para recuperar infraestructuras e instalaciones ya están acabadas o en proceso. El Ayuntamiento de Carlet calcula que de los cerca de 40 millones que han recibido en subvenciones de las diferentes administraciones, sólo faltan por ejecutar unos cinco millones.

«Hemos actuado de forma rápida y con obras de emergencia. Trabajos pendientes que sean competencia del Ayuntamiento nos queda simplemente adecuar la Ronda Malecó y una parte del polideportivo», explica la alcaldesa de Carlet, Laura Sáez.

13,1 millones de euros otorgados por el ministerio

Se trata de uno de los proyectos de mayor envergadura y complejidad ya que servirá para reponer los colectores dañados por el agua de la ronda junto al río y de la zona deportiva. Los técnicos están ultimando las memorias para presentarlas al Ministerio de Política Territorial y obtener la autorización para poder iniciar los trámites.

Además, también existe otra actuación pendiente muy importante en Carlet en la que se trabaja con la Confederación Hidrográfica del Júcar, CHJ, y que servirá para modificar el paso bajo las vías del metro. Este camino se inunda cada vez que hay un temporal por lo que se ha propuesto adecuarlo con una solución más permeable que resista mejor las precipitaciones que cada vez son más abundantes.

El desbordamiento del río Magro y de diferentes barrancos manifestó la necesidad de actuar no sólo con reparaciones si no también con medidas preventivas que mejoren la resiliencia de la localidad. En este sentido, además de dotar de mayor permeabilidad el paso de las vías, Carlet trasladará uno de sus caminos rurales principales para reducir el riesgo de inundación. Se trata del camino Jose María Soriano, junto al Magro, que cuenta con un presupuesto de cuatro millones de euros y donde el Consistorio ha adquirido parcelas colindantes para poder modificar su recorrido y protegerlo de las crecidas.

DESPUÉS ANTES

En cuanto a los trabajos que se llevan a cabo actualmente, uno es el de la reconstrucción del polideportivo. Esta instalación ubicada en la parte baja del pueblo y cercana al Magro, de ahí su nombre 'Riu Magre', sufrió grandes desperfectos, arrasando el agua los diferentes terrenos de juego. Las obras se encuentran al 50% de evolución ya que los campos de fútbol ya están finalizados así como la piscina que podrá reabrir este próximo verano y las pistas de pádel. Se trabaja en la construcción de los vestuarios y de otros elementos de este recinto deportivo que se convirtió en una balsa por la dana.

Cabe recordar que Carlet también sufrió desperfectos por los tornados que asolaron la tarde del 29 de octubre parte de la Ribera Alta. La zona del polígono industrial fue la más afectada pero pudo ser reparada de forma rápida para volver a la normalidad y recuperar la actividad a través de contratos de emergencia.

A. T.

También se han restablecido los colectores de aguas residuales que circulaban por el lecho del río así como parte de los caminos rurales o taludes del cauce del Magro.

Precisamente en el río es donde se concentran desde pocos días después de la dana parte de los trabajos. Tanto para realizar los últimos retoques en el puente como para estabilizar el cauce que recibió gran cantidad de sedimentos. Las obras en el puente fueron de gran complejidad porque el agua hizo colapsar tres vanos y la plataforma eliminando la conexión principal entre el casco urbano y el polígono industrial. El municipio habilitó otro paso por el cauce para reducir la distancia y evitar las molestias a los miles de trabajadores de esta área.

Ahora, la maquinaria trabaja para recuperar el río Magro que habitualmente transcurre con muy poca agua pero que el día 29 de octubre y los días posteriores multiplicó su caudal de forma extraordinaria dañando las vías e instalaciones municipales colindantes.