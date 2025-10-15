Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Obras en el polideportivo de Carlet. A. T.
RADIOGRAFÍA DE LOS MUNICIPIOS DANA UN AÑO DESPUÉS

Carlet llega al 85% en los trabajos de reconstrucción para recuperarse de la riada del Magro

Carlet trasladará uno de los caminos rurales principales y aumentará la permeabilidad de los pasos para reducir el riesgo

A. Talavera

Carlet

Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:14

Comenta

La crecida del río Magro puso en jaque a Carlet el día de la dana que vio como su puente, una de las principales vías ... de comunicación de la localidad, era devorado por la fuerza del agua. Casi un año después, esta infraestructura ya está reparada y su apertura el pasado mes de septiembre sirvió como símbolo de la reconstrucción en la localidad.

