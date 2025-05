Carlet instalará un sistema de drenaje sostenible junto al Magro

A. Talavera Carlet Miércoles, 14 de mayo 2025, 01:18 Comenta Compartir

La Ronda Malecó de Carlet, junto al río Magro, fue una de las vías que más daño sufrió a causa de la crecida y desbordamiento del río. Socavones, desprendimientos y desperfectos en los colectores que ya han comenzado a repararse al tratarse de la avenida con mayor tráfico de la localidad.

Una obra de emergencia que incluirá mejoras para evitar que nuevos episodios de lluvias torrenciales vuelvan a producir daños e inundaciones en todo este entorno.

Una de esta modificaciones será la instalación de un sistema urbano de drenaje sostenible. Este sistema sirve para recoger el agua de lluvia que no está contaminada y no verterla directamente a la red de saneamiento si no que se derivan a otros lugares a través de filtración natural.

«Crearemos una red separativa, por un lado las aguas residuales de las viviendas y por otro las pluviales», explica el concejal de Urbanismo, Borja Marí.

Los fondos que se han distribuido para la recuperación solamente se pueden utilizar para reparar daños causados por la dana pero se intentará aprovechar para realizar mejoras que reduzcan el riesgo de inundación. Por ello, también se incluirá en la vía pavimento más drenante para que el agua no tenga escorrentía.

«A raíz de la dana hemos aprendido muchas cosas y por eso dentro de que no se pueden realizar nuevas actuaciones con estos fondos, vamos a utilizar todos los sistemas disponibles para evitar futuras complicaciones», añade la alcaldesa, Laura Sáez.

En este sentido, el Ayuntamiento de Carlet también está cambiando los colectores dañados en esta avenida que pasarán de ser de 40 a 80 centímetros para facilitar la recogida del agua. Para ello se está trabajando en realizar la memoria justificativa para poder incluirlo en los fondos estatales que en el caso de Carlet ascienden a 13 millones de euros.