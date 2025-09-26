Carlet adquirirá un grupo electrógeno para la Guardia Civil e instalará megafonía exterior para prepararse para las emergencias La localidad realiza un simulacro parcial de rotura de la presa de Forata para analizar las necesidades en caso de inundación

A. Talavera Alzira Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:55

La dana puso en evidencia las necesidades en materia de emergencias en cada uno de los municipios por eso desde aquel mes de octubre tanto las poblaciones más afectadas como muchas otras han comenzado a preparse para otra posible situación extrema.

Carlet ya contaba con plan de emergencias pero en los últimos meses se ha analizado a conciencia para analizar los puntos débiles. En este sentido, esta semana se ha realizado un simulacro parcial para establecer las actuaciones a seguir ante una hipotética rotura de la presa de Forata que inundaría la localidad como ya lo hizo la crecida del Magro.

«Nos sirve para entrenar y saber las necesidades así como para preparar el listado del material o de las personas a las que deberíamos llamar en cada caso», explica la alcaldesa de Carlet, Laura Sáez.

En este sentido, el equipo de gobierno propondrá en el pleno del mes de septiembre crear una partida presupuestaria para adquirir un grupo electrógeno para el cuartel de la Guardia Civil que no cuenta con este aparato necesario para garantizar el suministro eléctrico. También se comprará material para los técnicos municipales como cascos u otros enseres útiles durante estos episodios extremos.

El objetivo era poner en práctica protocolos de prevención, seguridad y rescate, comprobando la coordinación entre todos los recursos disponibles.

El simulacro también ha servido para determinar un listado con las personas del municipio que disponen de maquinaria pesada que podría ser necesaria en caso de una nueva inundación o para solicitar a Servicios Sociales que informen de forma actualizada de los vecinos mayores que viven solos y a los que habría que avisar de forma personal si se produce una nueva catástrofe. Otro de los aspectos que se han determinado es buscar una ubicación alternativa para la celebración del Cecopi en caso de que el ayuntamiento sufriera daños, por su cercanía al río, en este caso sería la biblioteca donde también se guardará copia del Plan Local de Emergencias.

«También hemos redactado ya el mensaje que se enviaría a la población si hay una inundación y estudiamos colocar megafonía exterior en diferentes puntos que complementaría la de los coches de la Policía Local«, detalla la alcaldesa.

En el ejercicio de este miércoles que se realizó a puerta cerrada participaron representantes de ACIF, Policía local, empleados públicos y concejales, bajo la dirección del CECOPAL de Carlet, presidido por la alcaldesa de Carlet, Laura Sáez.

Ya se ha avanzado que en unos dos meses se repetirá el simulacro para poner en marcha las nuevas medidas y estar completamente preparados y con toda la información centralizada para actuar de la forma más correcta si se produce una emergencia.