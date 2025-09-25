Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ayuntamiento de Favara. A. T.

Favara devuelve casi 8 millones de euros de fondos para la reconstrucción al Gobierno

La alcaldesa explica que se trata de una decisión de los técnicos al valorar los daños de la dana en menos dinero y no poder justificarse los gastos

A. Talavera

Favara

Jueves, 25 de septiembre 2025, 01:45

Más de 1.720 millones de euros fueron repartidos por el Ministerio de Política Territorial para la concesión de subvenciones a ayuntamientos para financiar obras de reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras dañadas por la dana. Entre los 75 municipios beneficiarios de estas ayudas directas se encuentra Favara a la que se le otorgó 8.039.553 euros.

Sin embargo, pocas semanas después de la publicación de la orden ministerial, el municipio decidió devolver gran parte de estos ocho millones de euros y quedarse con una pequeña partida de poco más de 110.000 euros para realizar actuaciones de reparación.

A través de un decreto de Alcaldía a finales de febrero se hacía efectiva la devolución de parte de esta ayuda que repartió el Gobierno de España.

Una decisión que según la alcaldesa de Favara, Pilar Sala, responde al criterio de los técnicos municipales que valoraron en una cantidad mucho menor los daños que sufrió la localidad a causa del temporal del pasado 29 de octubre. «Tuvimos daños mínimos en caminos y en el polígono y los técnicos valoraron que era menos», explicó la alcaldesa que no quiso confirmar la cantidad exacta de esta subvención que se utilizará finalmente para la reconstrucción.

La devolución de los casi 8 millones generó dudas entre los vecinos por lo que se celebró hace unos meses una asamblea para explicar los motivos de esta polémica decisión. No obstante, han continuado surgiendo críticas entre los residentes de la localidad por redes sociales sobre la renuncia a la subvención. En este caso, el grupo popular de Favara, que ostenta la alcaldía, ha remarcado que «son los técnicos, profesionales imparciales y especializados, los que expusieron la situación de manera clara y rigurosa».

Críticas que también se han vertido por parte de la oposición. Compromís acusó al equipo de gobierno de «no saber gestionar ni en qué gastar» este dinero que ellos aseguran se podría haber invertido en limpieza de acequias, reparación de escolleras o alcantarillado, entre otras acciones.

El Ayuntamiento de Favara ya ha presentado las memorias para invertir los 110.000 euros en unas compuertas para una acequia. Mientras Tragsa está reparando algunos caminos afectados en el término. «Por suerte el daño fue poco aunque nos gustaría que todo estuviera listo», comentó Sala que añadió que como pasa en otras localidades no se avanza lo rápido que les gustaría debido a que hay mucha demanda de empresas.

