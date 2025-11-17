Cara y Cruz para los equipos del Xàtiva Voleibol en la séptima jornada liguera El masculino vence al AD Rivas mientras que el femenino cede ante el AVG Almería

El equipo masculino de Superliga2 venció por 3-1 (23-25, 25-20, 25-23, 25-21) al AD Rivas (Madrid). Una victoria muy trabajada, en un partido muy intenso, jugado de poder a poder, en el que la igualdad fue la tónica general. En el primer set los de Xàtiva mantuvieron su nivel de ataque y defensa, aunque los madrileños nunca quedaron atrás (12-11).

Los setabenses obtuvieron una ventaja que parecía decisiva (20-17), con un Pablo Pérez inspirado, que acabó con tiempo muerto del Rivas. Un final emocionante, porque el Rivas consiguieron empatar, arriesgando en todas sus facetas y aprovechando los errores locales (23-23), lo que provocaba el tiempo muerto del Xàtiva. Cualquier equipo pudo llevarse el parcial en ese momento, aunque sería el Rivas quien se adelantó (23-25), de la mano del exinternacional Luis Diaz.

En la segunda manga los de Xàtiva salieron sin complejos, y pronto consiguieron una ventaja que les permitió jugar más cómodamente (9-5). Los visitantes no jugaron tan cómodos y cometieron errores, anulando su capacidad de reacción (19-13). Finalmente, los locales acabaron ganando por 25-20, empatando el partido.

El tercer set volvió nuevamente a la igualdad en sus primeros compases, pero el Rivas demuestra que es un gran equipo, y trabajando duramente en defensa y ataque consigue una importante ventaja (8-12) obligando a solicitar tiempo muerto a los técnicos setabenses. Los de Xàtiva salieron del apuro y consiguieron empatar (16-16) con el aliento del público. Con 19-18 para Xàtiva, el entrenador del Rivas solicita tiempo muerto para tratar de frenar a los locales, quienes, con un inspirado ataque, especialmente de Guillem García, se acercaban al final. Los madrileños lucharon (21-22), pero el partido estaba descontrolado (23-22). Finalmente fueron los setabenses los que ganaron 25-23.

El cuarto y último set mantuvo la igualdad (9-9), los de Xàtiva obtuvieron una ligera ventaja (12-10), pero el Rivas lograba darle la vuelta al marcador (14-15), provocando el tiempo muerto del Xàtiva. Con 18-21 para Rivas y en racha ascendente, las cosas pintaban mal para los de Xàtiva que se la jugaron el todo por el todo y consiguieron la remontada (20-21), provocando tiempo muerto del Rivas. Los errores en recepción de los madrileños y el ataque contundente local, fueron decisivos para que el Xàtiva le diera la vuelta al marcador, con unos inspirados Héctor Sala y Nicolás Herencia, que llevaron al equipo al 25-21 final.

La próxima jornada, los de Xàtiva viajan a Valencia, pabellón Nou Moles del CV Conqueridor de Valencia, sábado a las 18 horas.

En la Primera División nacional, el equipo femenino del Xàtiva Voleibol se enfrentó a un rival directo como es el AVG Almería, uno de los equipos más en forma de la categoría, tercero contra segundo en la clasificación.

En el primer set las de Rafa Mora, Pablo Tatay y Javier Martínez estuvieron desdibujadas, no encontraron su lugar en la cancha en ningún momento, mientras que el conjunto almeriense, entrenado por el exjugador internacional Israel Rodríguez, hizo bien sus deberes.

Tímida reacción de las locales en el segundo set aunque siguieron con muchas dudas y precipitación en el juego (7-12), con tiempo muerto del Xàtiva. Con 16-20 el Xàtiva logró acercarse, pero no consiguieron el objetivo, porque las almerienses estaban muy cómodas y realizando un buen juego que iba sumando hasta el final.

Cambió el panorama en el tercer set, las de Xàtiva presionaron en el saque (5-0), arriesgando lo indecible y salió bien, porque dificultaron la recepción andaluza. El equipo de Almería no estuvo tan cómodo en pista (11-3), con las de Xàtiva en tromba y consiguiendo diferencias (19-13). Reaccionaron las almerienses, aunque las de Xàtiva llegaron a los momentos finales con una ventaja que supieron gestionar muy bien (25-17).

Un cuarto set muy emocionante, con puntos largos y los dos conjuntos luchando de tú a tú.Las de Xàtiva se adelantaron ligeramente, pero Almería contrarrestó (8-7). El partido siguió muy igualado hasta el final con puntos muy emocionantes. Tomó aire Xàtiva por 15-12, provocando el tiempo muerto de Almería.

Reaccionó el equipo andaluz con el 18-18, e incluso tomaron una ligera ventaja 18-20, que obligaba al tiempo muerto de Xàtiva. El 23-23 ponía más emoción al partido. Las de Xàtiva desperdiciaron dos bolas de set con el 25-24 y el 26-25, y las almerienses no perdonaron la menor ocasión que tuvieron, ganando in extremis por 26-28.

La próxima jornada reciben en casa. el sábado 22 de noviembre a las 17 horas, al CV Molina de Murcia, con la necesidad imperiosa de puntuar.

