Cancelaciones de citas en el Hospital de la Ribera por el inicio de la huelga

El personal laboral subrogado del Hospital de la Ribera ha iniciado este jueves la primera de las dos jornadas de huelga convocadas para protestar por sus condiciones laborales. Unos 1.200 trabajadores están llamados a secundar esta protesta, casi la mitad de total de la plantilla del departamento de salud de la Ribera. Al grito de «la reversión de Ximo era un timo y ahora con Mazón es una traición», los trabajadores han salido a las 10 de la mañana a las puertas del hospital para realizar una manifestación por los aledaños del centro.

Desde el Comité de Empresa apuntaban que en todas las unidades se han sumado trabajadores a la huelga y en el Centro de Salud de Almussafes la incidencia ha sido del 100%. Aunque la normalidad era la tónica general en el centro hospitalario de Alzira se han producido algunas cancelaciones de citas de los profesionales que estaban secundando la huelga.

El presidente del Comité de Empresa, Enrique Martínez, destacaba que la Conselleria en ningún momento ha tenido intención de negociar y que han avanzado que no van a tener ningún convenio nuevo con el personal laboral. Cabe recordar que el convenio actual caducó en 2018, año de la reversión del departamento.

«Pedimos una enmienda a la totalidad de la gestión que está realizando el conseller de Sanidad. Desde que se inició esta legislatura no hemos tenido ni una sola propuesta por escrito de la Conselleria»

El personal laboral de este departamento solicita las mismas condiciones que el resto de compañeros como la misma jornada laboral, complementos salariales en caso de baja o facilitar la movilidad, los traslados o poder acceder a los cargos de responsabilidad.

Muchos de los pacientes que asistían hoy a consultas en el hospital desconocían la convocatoria de esta huelga.« A mí por suerte me han atendido con normalidad pero mientras estaba esperando ha nombrado una serie de personas que no tendrían visita ya que su médico no estaba», explicaba María Magdalena una vecina de Carlet en las puertas de hospital.